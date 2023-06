Tutto Eventi: cose da fare a Messina nel primo weekend di luglio

«Luglio col bene che ti voglio», cantava Riccardo Del Turco che nel ’68 vinceva un “Disco per l’estate” e ancora oggi queste note solleticano le orecchie quando sta per arrivare uno dei mesi più caldi dell’anno; così per rinfrescare l’aria torna “Tutto Eventi“: la guida al tempo libero che seleziona le cose da fare a Messina nel weekend, il primo di luglio.

Tra gli appuntamenti segnaliamo “Teatro in Orto“, con lo spettacolo “Se vi pare” (tratto da Pirandello) con la compagnia Vaudeville diretta da Antonio Lo Presti. (Non solo teatro, ma anche cinema perché dal 3 luglio torna “Cinema in Orto“, con tra gli altri un omaggio ad Anna Magnani). In occasione della messa in scena, l‘Orto Botanico di Messina sarà aperto dalle 19.00 alle 22.00, con ingresso gratuito (come sempre), e poi il concerto dei divertentissimi Kutso che arrivano sul palco del Perditempo di Barcellona.

Tutto Eventi: cosa fare a Messina nel weekend

E poi la prima di “Venti d’Estate“, rassegna che anticipa l’edizione 2023 dell’Indiegeno Fest di Patti; la mostra di Martina Camano (foto di copertina) a Casa Peloro; il doppio incontro con il fumettista David Lloyd in attesa del MessinaCon 2023 e la prima del Tindari Festival 2023. Qui tutti gli eventi e le cose da fare a Messina nel primo weekend di luglio 2023:

Concerti

venerdì 30 giugno, alle 19.30, alle Terre di Eolo di Patti per la rassegna “Venti d’Estate”: Fabrizio Cammarata in concerto ;

di Patti per la rassegna “Venti d’Estate”: ; venerdì 30 giugno, alle 22.00, all’ Octopus : Gesuè Pagano in concerto ;

: ; sabato 1 luglio, alle 18.00, al Piro Piro Bar di Marinello: Alva in concerto ;

di Marinello: ; sabato 1 luglio, alle 21.30, alla Chiesa Santa Maria Alemanna : The Windfall in concerto , con Gianluca Gugliotta alle percussioni e handpan e Giovanni Alibrandi al violino e synth. Ingresso gratuito;

: , con alle percussioni e handpan e al violino e synth. Ingresso gratuito; sabato 1 luglio, alle 22.00, al Retronouveau : Years Of Denial in concerto , in apertura Mūn . A questo link i biglietti;

: , in apertura . A questo link i biglietti; sabato 1 luglio, alle 22.00, al Lido Horcynus Orca : Pastori di Unicorni in concerto , con Dario Naccari, Marco Macrì, David Cuppari, Aldo Scandurra;

: , con Dario Naccari, Marco Macrì, David Cuppari, Aldo Scandurra; sabato 1 luglio, alle 22.00, al Perditempo di Barcellona: i Kutso in concerto ;

di Barcellona: i ; sabato 1 luglio, alle 22.00, all’Octopus: Match Music Live Band in concerto.

Incontri e Laboratori

venerdì 30 giugno, dalle 17.30 alle 19.30, alla Chiesa di Santa Maria Alemanna : incontro con il fumettista David Lloyd . Per partecipare a questo link;

: incontro con il . Per partecipare a questo link; sabato 1 luglio, dalle 18.00 alle 20.00, all’ Officina del Sole : incontro con il fumettista David Lloyd . Per partecipare a questo link;

: incontro con il . Per partecipare a questo link; Convento dei Cappuccini di Savoca: workshop di canto bizantino e greco, a cura di Gerasimos Papadopoulos. Per partecipare scrivere a: da venerdì 30 giugno a domenica 2 luglio, albizantino e greco, a cura di. Per partecipare scrivere a: associazioneseduki@gmail.com

Mostre

venerdì 30 giugno, alle 19.00, alla Tenuta Rasocolmo per il Capo Rasocolmo Summer Fest: vernissage di “Aqua”, mostra di pittura di Alba Rita La Mantia e Monreau , a cura di Mariateresa Zagone . L’esposizione sarà visitabile fino al 21 luglio 2023;

per il Capo Rasocolmo Summer Fest: vernissage di “Aqua”, , a cura di . L’esposizione sarà visitabile fino al 21 luglio 2023; venerdì 30 giugno, alle 20.00, a Casa Peloro : vernissage della mostra di Martina Camano . L’esposizione sarà visitabile fino al 14 luglio 2023;

: vernissage della . L’esposizione sarà visitabile fino al 14 luglio 2023; sabato 1° luglio, alle 21.30, nella piazza Nino Prestia di Alì Terme: vernissage mostra opere del Mare di Fabio Pilato e proiezione documentario “Le Vie del Ferro“, diretto da Francesco Cannavà ;

di Alì Terme: opere del Mare di e “Le Vie del Ferro“, diretto da ; prosegue fino a domenica 2 luglio, al Palacultura : “Non c’è: 46 posti occupati per ricordare le 46 donne uccise, dal 1° gennaio 2023 ad oggi”, mostra in occasione dei dieci anni di Posto Occupato ;

: “Non c’è: 46 posti occupati per ricordare le 46 donne uccise, dal 1° gennaio 2023 ad oggi”, in occasione dei dieci anni di ; prosegue fino a domenica 2 luglio, alla Mondadori : “Enfant”, mostra di Andrea Speranza ;

: “Enfant”, mostra di ; prosegue fino al 5 luglio, al Teatro Vittorio Emanuele : “Trame in superficie”, mostra di pittura di Rita Alleruzzo , a cura di Giuseppe La Motta ;

: “Trame in superficie”, di , a cura di ; prosegue fino al 9 luglio, alla FORO G gallery: “Ammare. Frammenti dal mare all’onirico”, mostra fotografica di Roberta Guarnera, a cura di Alessia Zurlo.

Teatro e Danza

venerdì 30 giugno, alle 19.30, a Villarè : “Terroni”, spettacolo di teatro-canzone con Roberto D’Alessandro , musiche di Federico Pappalardo e Giuseppe Coppola . Per prenotare contattare il numero: 339 4290307;

: “Terroni”, con , musiche di e . Per prenotare contattare il numero: 339 4290307; venerdì 30 giugno, alle 20.00, al Teatro di Paglia di Tindari: “Racconti di Zafferano”, di e con Maria Pilar Perez Aspa ;

di Tindari: “Racconti di Zafferano”, di e con ; sabato 1 luglio, alle 20.30, all’ Orto Botanico : “Se vi pare“, ispirato a “Così è se vi pare” di Pirandello. Adattamento e regia di Antonio Lo Presti , con la Compagnia Filodrammatica Vaudeville ;

: “Se vi pare“, ispirato a “Così è se vi pare” di Pirandello. Adattamento e regia di , con la ; domenica 2 luglio, alle 18.30, al Lido Horcynus Orca per la rassegna “Teatro per Bambini”: “I tre porcellini”, di e con Stefania Pecora e Mariapia Rizzo.

Serate danzanti

venerdì 30 giugno, alle 22.30, al Retronouveau : “Mind The Gap”, dj set a cura di Re-Birth , EnzoC ;

: “Mind The Gap”, a cura di , ; venerdì 30 giugno, alle 22.30, al Riva Club : ìnFEST , serata over 30;

: , serata over 30; sabato 1 luglio, alle 23.00, al Coco Bongo di Villafranca: OMD presenta White Paradise , dj set a cura di La Marzièn , Ale Farix , Anto CZ ;

di Villafranca: , a cura di , , ; domenica 2 luglio, dalle 18.30, al Piro Piro Bar di Marinello: “Resolution”, dj set a cura di Lo Smilzo e EnzoC.

Natura e Relax

sabato 1 luglio, alle 08.30, con ritrovo a Mili San Pietro: trekking a cura della Cooperativa di Comunità Valli Basiliane. A questo link per partecipare.

Giornate speciali/Festival Estate 2023

venerdì 30 giugno, dalle 20.00, a Giampilieri : “‘nta Piazza, spittannu a Matri A’razia”, festa per la Madonna delle Grazie , con cabaret , musica e street food ;

: “‘nta Piazza, spittannu a Matri A’razia”, , con , e ; da venerdì 30 giugno a domenica 2 luglio, la IV edizione del Premio Adolfo Celi , a cura del CIRS Messina . A questo link il programma;

, a cura del . A questo link il programma; prosegue fino a sabato 1 luglio, a Taormina: la 69edizione del Taormina Film Fest . A questo link il programma completo;

. A questo link il programma completo; prosegue fino a domenica 2 luglio, tra Vulcano e Lipari : la seconda edizione di “ Volcanic Attitude “, festival di arte e scienza. A questo link il programma completo;

: la seconda edizione di “ “, festival di arte e scienza. A questo link il programma completo; prosegue fino al 7 luglio, alle Isole Eolie:l’Eolie Music Fest 2023. A questo link il programma completo.

Prossimi eventi a Messina

sabato 8 e domenica 9 luglio, alle 21.30, all’ Area Iris di Ganzirri : “Indiana Jones e il quadrante del destino”, diretto da James Mangold, con Harrison Ford. Qui tutto il programma del cinema all’aperto;

: “Indiana Jones e il quadrante del destino”, diretto da James Mangold, con Harrison Ford. Qui tutto il programma del cinema all’aperto; domenica 9 luglio, alle 20.30, a Villa Pulejo, per la Filarmonica Laudamo: Trio Quodlibet in concerto. Qui tutto il programma della rassegna musicale.

