“Disegni inVersi”: fino al 23 febbraio la mostra alla libreria Mondadori di Messina

Da oggi al 23 febbraio entrando alla libreria Mondadori di via Consolato del Mare, 35 sarà possibile ammirare la mostra “Disegni inVersi” a cura degli allievi dell’E.S.F.O – Ente Superiore di Formazione e Orientamento di Messina.

La mostra è il risultato finale di un progetto finalizzato a conciliare la didattica scolastica con un l’espressione emotiva, attraverso una tecnica straordinaria di scrittura poetica.

I giovani studenti hanno messo al centro la “parola” che diventa strumento di cura, di rielaborazione, di liberazione delle emozioni, anche quelle celate o semplicemente sconosciute.

Ma al tempo stesso la “parola” è fonte creativa: sono nati così i lavori degli allievi dell’E.S.F.O, in mostra fino a venerdì alla libreria Mondadori. Un evento pensato per condividere emozioni, una porta d’ingresso speciale per entrare nel mondo dei ragazzi.

