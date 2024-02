StartReading: torna l’appuntamento di Startup Messina dedicato alla lettura

L’associazione Startup Messina torna con il primo appuntamento del 2024 del format StartReading: incontro dedicato alla lettura (a tema impresa, marketing, design e tecnologia) in cui si discute su un argomento partendo da un libro e avvalendosi del supporto di un esperto sul tema. L’evento si svolgerà martedì 13 febbraio alle ore 20, presso la libreria Mondadori di Via Consolato del Mare, 35.

Il libro protagonista di questo incontro è “Digital entrepreneur. Principi, pratiche e competenze per la propria startup” di Emanuela Zaccone e tutti i presenti avranno l’opportunità di chiacchierare e confrontarsi proprio con l’autrice. Emanuela Zaccone è Senior Product Manager presso Sysdig, azienda leader nel campo della cloud security, e ha oltre 10 anni di esperienza nel settore IT e software. Insieme ai suoi team, ha creato prodotti utilizzati da milioni di persone in tutto il mondo, che hanno avuto un notevole impatto anche a livello enterprise.

L’incontro di StartReading sarà un’occasione preziosa per poter discutere su:

cosa significa aggregare un team, implementare l’idea e raccogliere investimenti;

come si costruisce un elevator pitch e cosa significa imparare dal fallimento;

come si promuove la propria startup.

L’evento è gratuito e rivolto sia a chi ha letto il libro protagonista dell’incontro ma anche a chi non lo ha letto ma vuole confrontarsi con l’autrice sul tema del Digital entrepreneur.

Maggiori informazioni e aggiornamenti alla pagina Facebook dell’evento.

Cos’è Startup Messina?

L’Associazione Startup Messina nasce nella Città dello Stretto nel 2015, con lo scopo di promuovere la cultura d’impresa, l’innovazione e lo sviluppo del territorio in ambito sociale, economico e culturale. Supporta, inoltre, la costituzione di nuove imprese, con particolare attenzione all’area del mediterraneo. Gli obiettivi dell’Associazione sono: voler offrire momenti di incontro per imprenditori e innovatori ed essere punto di riferimento per mettere a sistema opportunità, competenze ed energie.

