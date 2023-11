Caro-voli: sconti fino al 50% sui biglietti aerei per i residenti in Sicilia

La Regione corre ai ripari contro il caro-voli e istituisce degli sconti sui biglietti aerei per tutti i residenti in Sicilia. La dotazione finanziaria della misura è di 27,5 milioni di euro. Le agevolazioni saranno attive per un anno, dal 1° dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 ma saranno le compagnie aeree a dover aderire all’iniziativa. Vediamo tutti i dettagli.

Lo ha annunciato nei giorni scorsi il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani: «Questa è una giornata da ricordare – ha affermato. Quella contro il caro-voli è stata una battaglia che mi sono intestato fin dal mio insediamento e posso dire di avere raggiunto un altro risultato importante. Infatti, dopo il nostro impegno per favorire l’arrivo di un nuovo vettore che ha rotto il duopolio di fatto nei collegamenti aerei con la nostra Isola e l’istituzione di un osservatorio per il trasporto aereo, oggi manteniamo un altro impegno assunto con i siciliani. Questo provvedimento realizza quella che è sempre stata una priorità del mio governo, oltre che un atto di giustizia nei confronti dei nostri concittadini vessati da politiche dei prezzi piratesche. Resta ancora molto da fare come dimostra l’ennesimo balzo dei prezzi per le prossime festività natalizie, ma mi conforta il fatto che, dopo i nostri esposti all’Antitrust e all’Unione europea, sia Roma che Bruxelles abbiano avviato istruttorie sulle condotte delle compagnie aeree. Mi auguro adesso che queste iniziative producano soluzioni strutturali in favore dei viaggiatori, soprattutto quelli sui quali grava il peso dell’insularità».

Caro-voli e sconti sui biglietti aerei per i residenti in Sicilia: come funziona

Innanzitutto, gli sconti sui biglietti aerei previsti dalla Regione per contrastare il caro-voli che ogni anno, sotto Natale, colpisce i fuorisede di ritorno in Sicilia per le feste riguarderanno, per il momento, solo alcune tratte: quelle che collegano Roma (Fiumicino e Ciampino) e Milano (Malpensa, Linate e Orio al Serio) all’Isola, sia all’andata che al ritorno.

Saranno le compagnie aeree a decidere di aderire attraverso il bando pubblicato sul sito della Regione Siciliana. Le Società che lo faranno avranno poi diritto ad un rimborso, previa presentazione di una rendicontazione, su base settimanale, con l’indicazione dei voli operati su cui è stato applicato lo sconto con l’indicazione dei dati totali e l’importo da riscuotere. In caso di esaurimento della dotazione finanziaria, la Regione lo comunicherà alle compagnie, che potranno sospendere le procedure di accesso allo sconto.

Sconti sui biglietti aerei da e per la Sicilia: a quanto ammontano e chi ne ha diritto

Gli sconti contro il caro-voli sui biglietti aerei spettano a tutti i residenti in Sicilia, con alcuni distinguo:

lo sconto per i residenti è del 25% sul costo di ogni singola tratta;

sul costo di ogni singola tratta; le categorie prioritarie avranno diritto a uno sconto fino al 50%. Ne potranno beneficiare: gli studenti, i disabili con almeno il 67% di invalidità, i residenti con un ISEE inferiore a 9.360 euro.

Ne potranno beneficiare:

Per usufruire della riduzione, il prezzo del biglietto deve essere superiore a 62,50 euro. Qualora, invece, il costo sia compreso tra 50,01 e 62,50 euro, lo sconto sarà calcolato in modo da portarlo a 50 euro. La riduzione del costo totale del biglietto potrà arrivare fino a un massimo di 75 euro per singola tratta. Fino a 50 euro, invece, non sarà applicato alcun ribasso. Per le categorie prioritarie, l’ulteriore scontro del 25% sarà applicato sui biglietti di costo superiore a 50 euro.

La dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria è pari a circa 27,5 milioni di euro, di cui 15 stanziati dalla Regione Siciliana.

A questo link, l’avviso pubblico indirizzato alle compagnie aeree.

