Lavorare per Amazon da casa: le posizioni aperte in Italia e come candidarsi

Lavorare per Amazon da casa, da remoto: è possibile partecipando alle selezioni aperte dal colosso delle vendite online in Italia. Le posizioni disponibili sono otto e richiedono qualifiche e livelli di esperienza differenti. Vediamo quali sono, come candidarsi e tutti i link utili.

Lavorare per Amazon da casa: ecco come

Amazon, il leader delle vendite online, cerca nuovo personale che possa lavorare da remoto, comodamente da casa. I profili ricercati sono pubblicati nella sezione “Posizioni virtuali” del portale e attualmente in Italia sono otto. Per alcune è richiesta la presenza in una regione specifica, per altre no.

Le posizioni aperte sono le seguenti:

Sales Manager, Italy, Ring; Graduate Shift Manager; Graduate Area/Shift Manager (2024); Area Manager – North; Military – Responsabile Turno di Manutenzione; Military – Area Manager/Shift Manager – Italy; Operations Internship (2024); Pathways Area Manager.

Per le posizioni di Sales Manager, Responsabile Turno di Manutenzione,Area Manager/Shift Manager, Operations Internship e Pathways Area Manager non è richiesta una localizzazione specifica, se non il territorio italiano in generale. Per il posto di Graduate Shift Manager occorre trovarsi in Lombardia, Piemonte o Liguria; per il posto come Graduate Area/Shift Manager potrebbe essere richiesto il trasferimento; per il posto di Area Manager occorre trovarsi in Nord Italia. Le posizioni contrassegnate con “Military” sono riservate a persone con esperienza in ambito militare.

Come candidarsi

Per candidarsi occorre innanzitutto collegarsi alla pagina di Amazon “Posizioni virtuali”, dedicata appunto al lavoro da casa (quindi in smart working) e selezionare come regione “Italy” tra i filtri. Compariranno le diverse posizioni tra cui scegliere. Nella pagina del profilo interessato basterà cliccare sul pulsante “candidati ora” e accedere al proprio account per poi inviare la candidatura.

