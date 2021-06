Tir ribaltato sull’autostrada A18: traffico in tilt in direzione Messina

Brutto incidente in autostrada e traffico in tilt oggi sulla A18 Messina-Catania: un tir si è ribaltato alle prime ore di questa mattina bloccando il flusso di auto in direzione Messina, a circa 1km dall’uscita di Giarre. Sul posto la Polizia Stradale di Giardini Naxos, gli operatori del 118 e i Vigili del Fuoco. Le operazioni finalizzate a sbloccare la situazione sono ancora in corso.

L’incidente è avvenuto oggi, lunedì 14 giugno, alle prime ore del mattino. Il tir si è ribaltato invadendo entrambe le carreggiate e bloccando così il traffico veicolare. Lunghe code al casello di San Gregorio. Ancora da accertare le cause del sinistro.

Aggiornamento delle 10.53

Il mezzo ribaltato, fanno sapere dal CAS, è un camion frigo recante generi alimentari. Il traffico è deviato nella corsia opposta per favorire gli interventi.

