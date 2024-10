Messina Street Food Fest 2024 continua: dal 25 al 27 ottobre nuovo appuntamento a Piazza Cairoli

Il Messina Street Food Fest 2024 non si conclude stasera. Il prossimo weekend ancora tanto buon cibo, spettacolo e show cooking. L’evento dedicato al cibo di strada torna anche la prossima settimana, sempre a Piazza Cairoli. Il food village sarà aperto al pubblico nel weekend di venerdì 25, sabato 26 e domenica 27 ottobre, pronto a far gustare ancora le specialità dolce e salate.

Dopo lo stop di sabato 19 ottobre, a causa dell’allerta meteo, il sindaco della città dello Stretto, Federico Basile e l’ideatore della manifestazione e amministratore di Eventivamente, Alberto Palella hanno annunciato le nuove date del Messina Street Fest 2024. Nel secondo weekend, confermata non solo la presenza delle casette food con le loro specialità. L’organizzazione rende noto che ci saranno ancora spettacoli e divertimento per i tanti messinesi e non solo che hanno ancora voglia di partecipare ad uno degli eventi più attesi dell’anno.

(128)