Reggio Calabria Street Food Fest: successo travolgente per le prime due giornate

Una vera e propria festa del gusto. Solo così può essere definito il Reggio Calabria Street Food Fest. Le prime due giornate dell’evento dedicato al cibo di strada hanno registrato un boom di presenze, nonostante la pioggia di giovedì sera che non è riuscita a far calare l’entusiamo. La carovana del gusto partita da Messina ha, quindi, letteralmente conquistato la città del Bergamotto.

Promosso dalla Città Metropolitana e dal Comune di Reggio Calabria insieme a Eventivamente, la manifestazione ha animato il Monumentale Lungomare Falcomatà con migliaia di visitatori provenienti non solo dalla città, ma anche dal resto della Calabria e dalla vicina Sicilia, in particolare da Messina e Catania.

Il Food Village, con le sue 37 casette, di cui 35 dedicate al food e due dedicate alle birre artigianali reggine, ha accolto famiglie, giovani, turisti e appassionati di street food in un clima conviviale e festoso. «Il ponte del gusto prende forma a tutti gli effetti e diventa realtà» ha commentato il vicesindaco metropolitano Carmelo Versace. «Un progetto fortemente voluto dall’amministrazione per valorizzare non solo la gastronomia, ma anche l’arte, la cultura e il tessuto sociale del nostro territorio».

«L’accoglienza della città di Reggio Calabria è stata straordinaria – ha affermato Alberto Palella, l’amministratore di ‘Eventivamente’ – e l’entusiasmo che abbiamo percepito ci conferma che Reggio Calabria è la cornice perfetta per un evento di questo tipo».

Oltre alle prelibatezze dolci e salta, il Reggio Calabria Street Food Fest è anche show cooking: veri e propri momenti di spettacolo e formazione condotti dalla giornalista Valeria Zingale. Tra i protagonisti che si sono già messi ai fornelli nelle prime due giornate ci sono stati: Francesco Arena, Pasquale Caliri, Filippo Cogliandro, Domenico Cuzzocrea, insieme a maestri gelatieri come Davide Di Stefano e Giuseppe Arena.

Il “Reggio Calabria Street Food Fest” proseguirà anche oggi, sabato 26 aprile, e domani, domenica 27 aprile, con tante altre sorprese in programma per un weekend all’insegna del gusto e del divertimento.

Reggio Calabria Street Food Fest – Il programma del 26 Aprile

Alle 19 show cooking dello chef Giuseppe Stilo, del direttivo dell’Associazione provinciale cuochi reggini e responsabile di cucina Gastronomia Cibus; la parte gelateria è curata da Vincenzo Pennestrì, della Gelateria Sottozero – Pennestrì.

Alle 20 lo chef Enzo Cannata, dell’Accademia dello Stoccafisso di Calabria, a seguire Salvatore Ravanese, pasticceria Garden di Gioia Tauro.

Spettacoli:

18.30 e 19.30 I Joculares, Mr Sardella Show

Alle 20 e alle 23.30 Dj Set con Michele Mangiola

Alle 21:30 Live Band, con Gli Approssimativi

Orari di apertura del “Reggio Calabria Street Food Fest”

Sabato 26 orario continuato dalle 13.30 all’1.

Domenica 27 orario continuato dalle 11 alle 24.

