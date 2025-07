La Pro Loco Capo Peloro compie dieci anni: il viaggio continua con lo sguardo al futuro

La Pro Loco Capo Peloro compie dieci anni e celebra il primo decennio di impegno, passione e amore per il territorio. Dieci anni fa, sulla punta estrema di Messina, dove i due mari si incontrano, nasceva un presidio di comunità e cultura: la Pro Loco Capo Peloro. Si tratta della prima a tornare attiva in città dopo decenni, riportando in vita una tradizione di promozione e tutela del territorio che affonda le radici nel passato.

Da quel momento in poi, non si è mai fermata.

Dieci anni Pro Loco Capo Peloro: le attività

La Pro Loco Capo Peloro ha dato il via al Capo Peloro Fest, il primo festival musicale in spiaggia a Torre Faro: un momento di musica, arte, cinema, artigianato e condivisione sotto le stelle dello Stretto di Messina. Inoltre, non è mancato l’interesse verso la cucina tradizionale con la Sagra della Cozza: un evento che ha unito gusto, cultura e identità locale.

Quando si parla di Capo Peloro non può non venire in mente il Festival degli Aquiloni, diventato ormai appuntamento internazionale tra i più attesi e amati dalla città di Messina. Alla Pro Loco Capo Peloro spetta anche il primato del lancio della prima campagna di sensibilizzazione ambientale, già dieci anni fa. I volontari si sono impegnati a prendersi cura delle spiagge, dei laghi, della vegetazione e della bellezza di Capo Peloro.

Le attività non finiscono qui. La Pro Loco ha raccontato storie, emozioni e territorio con i due volumi de “Le storie di Nonno Peloro”. I volumi sono stati pensati per far scoprire ai più piccoli la magia del piccolo angolo di mondo che è Capo Peloro. In questi dieci anni, la Pro Loco Capo Peloro ha seminato, infatti, attività per bambini e famiglie tra laboratori creativi, giornate ecologiche e progetti educativi.

Con lo sguardo verso il futuro

Chi si ricorda di Capitan Peloro? Ebbene, il primo supereroe della città di Messina è “made by” Pro Loco, difensore della natura e delle tradizioni. A proposito di tradizioni, la Pro Loco ha portato cittadini e visitatori a scoprire la laguna con i tour esperienziali alla ricerca della vongola autoctona. I tour sono stati realizzati in collaborazione con i molluschicoltori del Lago di Ganzirri, per conoscere da vicino le antiche tecniche di allevamento e il patrimonio vivente del mare di Messina.

Dieci anni di relazioni costruite, dialogo con il quartiere, coinvolgimento di associazioni, scuole, università, istituzioni e cittadini in un’unica grande rete di partecipazione. Ogni giorno, con passione, la Pro Loco ha valorizzato, custodito e raccontato Capo Peloro, il suo paesaggio unico, le sue storie, i suoi colori, il suo spirito.

E adesso? Dopo dieci anni di emozioni, si continua a rivolgere sempre lo sguardo al futuro. Viva Capo Peloro!

