Elezioni, Federico Basile riconfermato Sindaco: «Riprenderemo in mano le sorti di Messina»

Ancora non c’è l’ufficialità, ma i dati parlano chiaro: Federico Basile vince le elezioni comunali 2026 e si riconferma Sindaco di Messina. A dare l’annuncio è stato lui stesso dal suo comitato elettorale: «Riprenderemo in mano le sorti della nostra splendida città».

Come nel 2022, il candidato di Sud chiama Nord vince al primo turno, scongiurando l’ipotesi del ballottaggio. Non proprio una sorpresa, già anticipata dagli exit poll. La partita però è ancora aperta sul fronte dei candidati al Consiglio Comunale. Lo spoglio, infatti, non è ancora finito, sono state infatti scrutinate al momento solo 33 sezioni su 253.

Federico Basile vince le elezioni 2026 e si riconferma Sindaco di Messina

Dopo l’esultanza, il rieletto Sindaco di Messina Federico Basile ha commentato l’esito delle elezioni: «La presenza di oggi – ha affermato – conferma l’affetto che mi avete dato e che continuate a darmi quotidianamente. La vittoria non è mia ma è tutta vostra, una vittoria della città, fatta, sì, di numeri, ma soprattutto di voglia di continuare a cambiare la città. È davvero la vostra vittoria: abbiamo preso il 10% in più rispetto al 2022, vuol dire che avete voglia di continuare a farmi lavorare, ma soprattutto di continuare a lavorare insieme».

«Vi ringrazio davvero – ha proseguito – perché mai come in questa competizione elettorale ho sentito la vicinanza di tutti voi: con una parola, con un messaggio, con un saluto, con una mano alzata mentre camminavo o con un pollice all’insù. Questo significa che abbiamo fatto davvero tante cose insieme e dobbiamo continuare a farle. Da domani riprenderemo in mano le sorti della nostra splendida città,

Poi il riferimento al leader di Sud chiama Nord: «Dal 2018, con Cateno De Luca, è cambiato totalmente il modo di amministrare questa città. Un modello che ha funzionato, che nel 2022, con un pizzico di “incoscienza” mi è stato affidato da voi tutti, e che oggi, nel 2026, confermate con grande affetto. E io ho intenzione di ricambiare con tanto amore. Amore verso la città, verso il lavoro, verso tutti voi e verso quello che dobbiamo continuare a diventare».

«Mi sento davvero emozionato per la grande possibilità che ci stiamo dando insieme – ha concluso. Quindi grazie davvero, un bacio in fronte a tutti. Apriamo una bottiglia per festeggiare, ma con la consapevolezza che da domani ho bisogno che ognuno di voi continui a spronarmi, come avete fatto in questi anni».

(Foto © Federico Basile sindaco di Messina)

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