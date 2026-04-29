Elezioni Messina 2026: liste e nomi dei candidati al Consiglio Comunale con Marcello Scurria

Ci siamo: anche il candidato sindaco del centrodestra Marcello Scurria ha depositato le liste dei candidati al Consiglio Comunale di Messina che lo sosterranno alle elezioni amministrative 2026. L’ex presidente di Arisme ha al suo fianco 7 liste. Ecco tutti i nomi.

Liste di Marcello Scurria: tutti i nomi dei candidati al Consiglio Comunale di Messina

Lista Marcello Scurria Sindaco per Messiina

Scurria Marcello Arena Santi Campo Mariateresa Cannistraci Grazia Lucia detta Grazia o detta Lucia Capurro Giuseppe detto Pippo Contestabile Simona Cucè Andrea Currò Giuseppe detto Pippo De Francesco Santo detto Santino De Leo Giuseppa detta Giusy Ferro Alessandra Genovese Carmelo detto Lanese o detto Jacopo Guerrera Domenico detto Mimmo Ingegneri Salvatore Ingemi Maria Concetta Isgrò Giuseppe detto Pippo Laganà Massimiliano La Rosa Placido detto Dino La Spina Giuseppe detto Peppe o detto Pippo Mazzeo Eugenio Medrano Santiuste Luisa De La Carid detta Medrano Morabito Giuseppe Nava Giuseppe Nicoletti Giuseppe Pennino Gaetano Runci Antonino detto Nino Strano Rosa Terranova Antonella detta Nella Tringali Leonarda detta Leda Trovatello Mirko Vasta Simona Villari Esmeralda

Lista Forza Italia

De Leo Alessandro detto Sandro Abatriatico Giuseppe Alessi Antonia Barbera Flavia Boemi Mirko Bolignano Stefania Bottari Umberto Brigandi Alessandro Cavallaro Caterina Coscia Cinzia Cubeta Fabio Cucinotta Giuseppe Cugno Antonio Cundari Agatino Galifi Andrea Giordano Michele detto Gaetano detto Tanino Giorgianni Alessia Guglielmo Alessandro Mandia Antonino Milicia Michele Paladino Carmelina detta Carmen Parasiliti Collazzo Maria Rosaria Rajapaksha Navishka Kaushal Risoni Giusi Rizzo Maria detta Mariella Romano Antonino detto Ninni Romeo Marilisa detta Mara Sgrò Maria Rosaria Signorino Antonino Stagni Nadia Tommasini Concettina Zizzo Giovanni

Lista Fratelli d’Italia

Armone Rosangela Buda Debora Buonanti Francesca Detta Fabbiano Calderone Margherita Carbone Dario Cardullo Christian Celesti Oriana Cosentino Giuseppe Currò Pasquale Danzino Rosalia Detta Rosy, Detta Bonomo Ferrera Antonino Detto Nino, Detto Ferrara, Detto Ferrero, Detto Ferreri Fiore Andrea Gioveni Libero Detto Libero, Detto Messina Inferrera Silvia Loiacono Mariarosaria Lombardo Samuele Lucà Mario Mazzaferro Susanna Meneguzzer Manuela Miraglia Santa Detta Santina Olivieri Angelo Pietropaolo Rosaria Rigano Simona Rispoli Francesco Rizzotti Laura Rotondo Emilia Sanfilippo Roberto Santoro Antoniettasabina Detta Sabina Serra Salvatore Sgroi Patrizia Toscano Fulvia Visalli Marco

Lista Lega

Allegra Andrea Amovilla Salvatore Bonasera Eleonora Campolo Lillo Capone Alessandro Caroe’ Michele Caruso Giusi Centofanti Amalia Costanzo Dario D’arrigo Alessia Di Natale Alessandro Di Stefano Letterio Dugo Giacomo Faraone Andrea Fastuca Emilio Ferrara Giandomenico Fucile Mario Mafali Giuseppe Mancuso Saveria Massarotti Antonino Molonia Ketty Oteri Cosimo Pellegrino Fatima Restuccia Giulia Sottile Stefania Sturniolo Concetta Totaro Salvatore Vermiglio Valentina Villari Giuseppe Welladadge Don Deneth Niklesha Zaffino Valeria Zanghi’ Giuseppe

Lista Noi Moderati

Alfa Salvatore Briguglio Mauro Cafeo Antonella Cento Giovanni Chillé Mariangela detta Mara Ciolino Francesco Costa Giuseppe D’Agostino Domenico D’Arrigo Maria Rita Doni Daniela Forestieri Danilo Ganfi Rosa Giacobbe Maria Giorgio Luisa Greco Marcello Grimaldi Renato La Marca Daniele detto Daniel Lo Faro Aldo Maggio Anna detta Annalisa Mangraviti Mariagrazia Micalizzi Roberto Minissale Giuseppe Morvillo Consolato Muto Dario Nocera Francesco Notti Stefano Porpiglia Rossella Fortunata Scavo Lucia Scopelliti Domenica Monica Tiano Vera Vinci Giuseppa Violi Gianluca

Lista Democrazia Cristiana – Partito Animalista – Partito Repubblicano

Albanese Domenica detta Memi Bagalà Francesco Bruno detto Ciccio Basile Francesco Bombaci Lorenzo Catanese Simona Carbone Santa Celi Ivan Callegari Carmelo Carlo detto Carlo Giammona Maria Giuffrè Elisabetta detta Elisa Golino Tania Jannelli Santo detto Iannello Inadimo Carmelo Lando Giovanni Antonio detto Nino Lando Lopez Maria Tindara detta Maria Lopez Latella Veronica Masuri Giovanna Pellegrino Antonio Ponzio Cristina Previti Giuseppe detto Pippo Rinaldi Maria Stella detta Marina Ruggeri Sebastiano Tripodi Raffaele Valenti Valentina

Lista Popolari e Autonomisti

Arena Letterio detto Lillo o Lelio Bartolone Alessio Balsamo Pietro Basile Sefora Bucalo Pietro detto Bucolo Buonocuore Concetta detta Cettina o Buonocore o Bonocore o Bonocuore Calandra Katia Canfora Giovanni detto Gianni Cannaò Nicola detto Cannavò Carciotto Giuseppe Costa Andrea Crescenti Daniele D’Avino Danilo detto Davino Guitto Azzurra detta Crisafi o Azzurra o Azura o Azurra o Azzura o Assunta o Aurora o Gutto o Gitto o Gotto o Giotto o Quitto o Qutto Gullifà Francesca La Fauci Giandomenico detto Laface o Lafaci o Lefauci o Giando Lucchetta Domenico Martorana Gianluca Musicò Fabio Nuovo Roberto Pagano Maurizio Paladina Angela Passari Massimiliano detto Massimo Piccione Antonella Presti Rosario detto Saro Saccà Domenica detta Dory Sorbello Anna Triglia Annarita Triolo Roberta Vaccarino Benedetto Veneziano Elisabetta detta Elisa o Barresi Zappalà Silvia Rosa

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