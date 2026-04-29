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Elezioni Messina 2026: liste e nomi dei candidati al Consiglio Comunale con Marcello Scurria

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5' min di lettura

Ci siamo: anche il candidato sindaco del centrodestra Marcello Scurria ha depositato le liste dei candidati al Consiglio Comunale di Messina che lo sosterranno alle elezioni amministrative 2026. L’ex presidente di Arisme ha al suo fianco 7 liste. Ecco tutti i nomi.

Liste di Marcello Scurria: tutti i nomi dei candidati al Consiglio Comunale di Messina

Lista Marcello Scurria Sindaco per Messiina

  1. Scurria Marcello
  2. Arena Santi
  3. Campo Mariateresa
  4. Cannistraci Grazia Lucia detta Grazia o detta Lucia
  5. Capurro Giuseppe detto Pippo
  6. Contestabile Simona
  7. Cucè Andrea
  8. Currò Giuseppe detto Pippo
  9. De Francesco Santo detto Santino
  10. De Leo Giuseppa detta Giusy
  11. Ferro Alessandra
  12. Genovese Carmelo detto Lanese o detto Jacopo
  13. Guerrera Domenico detto Mimmo
  14. Ingegneri Salvatore
  15. Ingemi Maria Concetta
  16. Isgrò Giuseppe detto Pippo
  17. Laganà Massimiliano
  18. La Rosa Placido detto Dino
  19. La Spina Giuseppe detto Peppe o detto Pippo
  20. Mazzeo Eugenio
  21. Medrano Santiuste Luisa De La Carid detta Medrano
  22. Morabito Giuseppe
  23. Nava Giuseppe
  24. Nicoletti Giuseppe
  25. Pennino Gaetano
  26. Runci Antonino detto Nino
  27. Strano Rosa
  28. Terranova Antonella detta Nella
  29. Tringali Leonarda detta Leda
  30. Trovatello Mirko
  31. Vasta Simona
  32. Villari Esmeralda

Lista Forza Italia

  1. De Leo Alessandro detto Sandro
  2. Abatriatico Giuseppe
  3. Alessi Antonia
  4. Barbera Flavia
  5. Boemi Mirko
  6. Bolignano Stefania
  7. Bottari Umberto
  8. Brigandi Alessandro
  9. Cavallaro Caterina
  10. Coscia Cinzia
  11. Cubeta Fabio
  12. Cucinotta Giuseppe
  13. Cugno Antonio
  14. Cundari Agatino
  15. Galifi Andrea
  16. Giordano Michele detto Gaetano detto Tanino
  17. Giorgianni Alessia
  18. Guglielmo Alessandro
  19. Mandia Antonino
  20. Milicia Michele
  21. Paladino Carmelina detta Carmen
  22. Parasiliti Collazzo Maria Rosaria
  23. Rajapaksha Navishka Kaushal
  24. Risoni Giusi
  25. Rizzo Maria detta Mariella
  26. Romano Antonino detto Ninni
  27. Romeo Marilisa detta Mara
  28. Sgrò Maria Rosaria
  29. Signorino Antonino
  30. Stagni Nadia
  31. Tommasini Concettina
  32. Zizzo Giovanni

Lista Fratelli d’Italia

  1. Armone Rosangela
  2. Buda Debora
  3. Buonanti Francesca Detta Fabbiano
  4. Calderone Margherita
  5. Carbone Dario
  6. Cardullo Christian
  7. Celesti Oriana
  8. Cosentino Giuseppe
  9. Currò Pasquale
  10. Danzino Rosalia Detta Rosy, Detta Bonomo
  11. Ferrera Antonino Detto Nino, Detto Ferrara, Detto Ferrero, Detto Ferreri
  12. Fiore Andrea
  13. Gioveni Libero Detto Libero, Detto Messina
  14. Inferrera Silvia
  15. Loiacono Mariarosaria
  16. Lombardo Samuele
  17. Lucà Mario
  18. Mazzaferro Susanna
  19. Meneguzzer Manuela
  20. Miraglia Santa Detta Santina
  21. Olivieri Angelo
  22. Pietropaolo Rosaria
  23. Rigano Simona
  24. Rispoli Francesco
  25. Rizzotti Laura
  26. Rotondo Emilia
  27. Sanfilippo Roberto
  28. Santoro Antoniettasabina Detta Sabina
  29. Serra Salvatore
  30. Sgroi Patrizia
  31. Toscano Fulvia
  32. Visalli Marco

Lista Lega

  1. Allegra Andrea
  2. Amovilla Salvatore
  3. Bonasera Eleonora
  4. Campolo Lillo
  5. Capone Alessandro
  6. Caroe’ Michele
  7. Caruso Giusi
  8. Centofanti Amalia
  9. Costanzo Dario
  10. D’arrigo Alessia
  11. Di Natale Alessandro
  12. Di Stefano Letterio
  13. Dugo Giacomo
  14. Faraone Andrea
  15. Fastuca Emilio
  16. Ferrara Giandomenico
  17. Fucile Mario
  18. Mafali Giuseppe
  19. Mancuso Saveria
  20. Massarotti Antonino
  21. Molonia Ketty
  22. Oteri Cosimo
  23. Pellegrino Fatima
  24. Restuccia Giulia
  25. Sottile Stefania
  26. Sturniolo Concetta
  27. Totaro Salvatore
  28. Vermiglio Valentina
  29. Villari Giuseppe
  30. Welladadge Don Deneth Niklesha
  31. Zaffino Valeria
  32. Zanghi’ Giuseppe

Lista Noi Moderati

  1. Alfa Salvatore
  2. Briguglio Mauro
  3. Cafeo Antonella
  4. Cento Giovanni
  5. Chillé Mariangela detta Mara
  6. Ciolino Francesco
  7. Costa Giuseppe
  8. D’Agostino Domenico
  9. D’Arrigo Maria Rita
  10. Doni Daniela
  11. Forestieri Danilo
  12. Ganfi Rosa
  13. Giacobbe Maria
  14. Giorgio Luisa
  15. Greco Marcello
  16. Grimaldi Renato
  17. La Marca Daniele detto Daniel
  18. Lo Faro Aldo
  19. Maggio Anna detta Annalisa
  20. Mangraviti Mariagrazia
  21. Micalizzi Roberto
  22. Minissale Giuseppe
  23. Morvillo Consolato
  24. Muto Dario
  25. Nocera Francesco
  26. Notti Stefano
  27. Porpiglia Rossella Fortunata
  28. Scavo Lucia
  29. Scopelliti Domenica Monica
  30. Tiano Vera
  31. Vinci Giuseppa
  32. Violi Gianluca

Lista Democrazia Cristiana – Partito Animalista – Partito Repubblicano

  1. Albanese Domenica detta Memi
  2. Bagalà Francesco Bruno detto Ciccio
  3. Basile Francesco
  4. Bombaci Lorenzo
  5. Catanese Simona
  6. Carbone Santa
  7. Celi Ivan
  8. Callegari Carmelo Carlo detto Carlo
  9. Giammona Maria
  10. Giuffrè Elisabetta detta Elisa
  11. Golino Tania
  12. Jannelli Santo detto Iannello
  13. Inadimo Carmelo
  14. Lando Giovanni Antonio detto Nino Lando
  15. Lopez Maria Tindara detta Maria Lopez
  16. Latella Veronica
  17. Masuri Giovanna
  18. Pellegrino Antonio
  19. Ponzio Cristina
  20. Previti Giuseppe detto Pippo
  21. Rinaldi Maria Stella detta Marina
  22. Ruggeri Sebastiano
  23. Tripodi Raffaele
  24. Valenti Valentina

Lista Popolari e Autonomisti

  1. Arena Letterio detto Lillo o Lelio
  2. Bartolone Alessio
  3. Balsamo Pietro
  4. Basile Sefora
  5. Bucalo Pietro detto Bucolo
  6. Buonocuore Concetta detta Cettina o Buonocore o Bonocore o Bonocuore
  7. Calandra Katia
  8. Canfora Giovanni detto Gianni
  9. Cannaò Nicola detto Cannavò
  10. Carciotto Giuseppe
  11. Costa Andrea
  12. Crescenti Daniele
  13. D’Avino Danilo detto Davino
  14. Guitto Azzurra detta Crisafi o Azzurra o Azura o Azurra o Azzura o Assunta o Aurora o Gutto o Gitto o Gotto o Giotto o Quitto o Qutto
  15. Gullifà Francesca
  16. La Fauci Giandomenico detto Laface o Lafaci o Lefauci o Giando
  17. Lucchetta Domenico
  18. Martorana Gianluca
  19. Musicò Fabio
  20. Nuovo Roberto
  21. Pagano Maurizio
  22. Paladina Angela
  23. Passari Massimiliano detto Massimo
  24. Piccione Antonella
  25. Presti Rosario detto Saro
  26. Saccà Domenica detta Dory
  27. Sorbello Anna
  28. Triglia Annarita
  29. Triolo Roberta
  30. Vaccarino Benedetto
  31. Veneziano Elisabetta detta Elisa o Barresi
  32. Zappalà Silvia Rosa

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