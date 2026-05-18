Come si vota alle elezioni comunali di Messina il 24 e 25 maggio 2026: la guida completa

Ci siamo: il 24 e 25 maggio 2026 si svolgeranno a Messina le elezioni comunali per scegliere il nuovo Sindaco, coloro che faranno parte del Consiglio Comunale e dei consigli delle sette Municipalità. È tempo quindi di fare un ripasso per arrivare preparati alle urne: ecco tutto ciò che c’è da sapere, da come funziona la legge elettorale in Sicilia a come si vota.

Capirci qualcosa: la legge elettorale spiegata

Le elezioni amministrative a Messina sono regolate dalla normativa della Regione Siciliana, che prevede un sistema proporzionale con premio di maggioranza.

Per l’elezione diretta del Sindaco al primo turno è sufficiente raggiungere la soglia del 40% dei voti validi. Qualora nessun candidato superi tale quota, i due più votati si sfideranno al turno di ballottaggio.

Per quanto riguarda il Consiglio Comunale, i 32 seggi disponibili saranno ripartiti tra le liste che supereranno lo sbarramento del 5%. La coalizione legata al Sindaco eletto otterrà il 60% dei seggi (premio di maggioranza), a meno che una coalizione avversaria non superi il 50% dei voti totali.

In sintesi:

Soglia del 40% – per essere eletti Sindaco al primo turno bisogna raggiungere il 40% dei voti validi; altrimenti si va al ballottaggio.

– per essere eletti Sindaco al primo turno bisogna raggiungere il 40% dei voti validi; altrimenti si va al ballottaggio. Sbarramento al 5% – entrano in Consiglio Comunale solo le liste (o le coalizioni) che raggiungono almeno il 5% dei voti totali.

– entrano in Consiglio Comunale solo le liste (o le coalizioni) che raggiungono almeno il 5% dei voti totali. Premio di maggioranza – alla coalizione del Sindaco eletto viene assegnato il 60% dei seggi (19 su 32), a meno che un’altra coalizione non superi il 50% dei voti totali.

Le differenze con la normativa nazionale

Nel resto d’Italia:

La soglia per la vittoria al primo turno è data dalla maggioranza assoluta dei voti validi, vale a dire il 50% +1, altrimenti si va al ballottaggio;

Lo sbarramento per l’ingresso in Consiglio Comunale è fissato al 3% per le liste (o per le coalizioni che non raggiungono complessivamente il 3%);

Per quel che riguarda il premio di maggioranza, alla coalizione vincente viene assegnato il 60% dei seggi se il Sindaco è eletto al primo turno con il 50% + 1, oppure se vince al ballottaggio (salvo rari casi di coalizioni avversarie fortissime).

Dalla tessera alla sezione: cosa portare al seggio

Prima di recarsi alle urne è buona norma controllare di avere tutto il necessario per votare:

Un documento d’identità valido (carta d’identità, patente, passaporto);

valido (carta d’identità, patente, passaporto); La tessera elettorale con spazi ancora liberi per apporre il timbro. In caso contrario, è possibile richiedere il duplicato all’Ufficio Elettorale o nelle circoscrizioni.

Come si vota alle elezioni comunali 2026 a Messina?

L’elettore riceverà due schede, una azzurra per il Sindaco e il Consiglio Comunale, una rosa per la Circoscrizione.

Scheda 1 – Sindaco e Consiglio Comunale

Ecco le opzioni per la scheda riguardante Sindaco e Consiglio Comunale:

Voto solo per il Sindaco – tracciare un segno sul nome del candidato Sindaco. Il voto non si estende alle liste collegate.

– tracciare un segno sul nome del candidato Sindaco. Il voto non si estende alle liste collegate. Voto per una lista – tracciare un segno sul simbolo di una lista. Il voto si estende automaticamente al candidato Sindaco collegato.

– tracciare un segno sul simbolo di una lista. Il voto si estende automaticamente al candidato Sindaco collegato. Voto per Sindaco e lista collegata – tracciare un segno sia sul nome del Sindaco che sul simbolo di una delle liste che lo sostengono;

– tracciare un segno sia sul nome del Sindaco che sul simbolo di una delle liste che lo sostengono; Voto disgiunto – è possibile votare per un candidato Sindaco e per una lista a lui non collegata.

Quante preferenze si possono dare alle elezioni comunali?

Per il Consiglio Comunale è possibile esprimere fino a due preferenze, scrivendo il cognome, o nome e cognome, nello spazio a fianco del simbolo della lista scelta. Attenzione, però, perché se si esprimono due preferenze, devono essere di genere diverso. Non è possibile votare due uomini o due donne.

Avvertenza: al Consiglio Comunale si vota per i consiglieri, non per il Presidente, che viene invece eletto dall’Aula dopo l’insediamento.

Scheda 2 – Consiglio di Circoscrizione

La procedura per la votazione del Presidente della Circoscrizione e dei membri del Consiglio è analoga a quella prevista per Sindaco e Consiglio Comunale.

Si può votare in tre modi:

Voto per il Presidente e per una lista collegata – facendo un segno sul nome del Presidente e un segno sul simbolo della lista;

– facendo un segno sul nome del Presidente e un segno sul simbolo della lista; Voto solo per il Presidente – facendo un segno solo sul nome del candidato Presidente. In questo caso, il voto non si estende ad alcuna lista;

– facendo un segno solo sul nome del candidato Presidente. In questo caso, il voto non si estende ad alcuna lista; Voto Disgiunto – facendo un segno sul nome di un candidato Presidente e un segno su una lista a lui non collegata.

Come per il Consiglio Comunale, per il Consiglio di Circoscrizione è possibile esprimere fino a due preferenze, ma devono essere di genere diverso.

Quando si vota: giorni e orari di apertura dei seggi

Per le elezioni amministrative 2026 si vota a Messina:

Domenica 24 maggio ­– dalle ore 07.00 alle ore 23.00.

Lunedì 25 maggio – dalle ore 07.00 alle ore 15.00.

Nel caso in cui nessuno dei candidati dovesse ottenere il 40% dei voti, il turno di ballottaggio tra i due aspiranti sindaci che hanno ottenuto le percentuali più alte si svolgerà nelle giornate di domenica 7 e lunedì 8 giugno 2026.

La novità: per la prima volta a Messina si vota anche per la VII Municipalità

È ufficiale: alle elezioni amministrative 2026 si voterà per la prima volta per l’elezione di Presidente e Consiglio della VII Circoscrizione. La nuova Municipalità, richiesta da tempo dai cittadini delle zone interessate, è nata a settembre 2025. Comprende i territori di: Castanea, Salice, Ortoliuzzo, Spartà, San Saba, Rodia, le Masse, Piano Torre, Acqualadrone e Gesso.

Dove si vota? Scopri la tua sezione

Come per le scorse elezioni e il referendum costituzionale di marzo 2026, il Comune di Messina ha messo a disposizione dei cittadini la piattaforma “Dove voto?”. Utilizzarla è molto semplice, basta inserire il proprio cognome e il proprio codice fiscale per visualizzare l’indirizzo della sezione di riferimento, corredato di mappa.

Trasferite alcune sezioni per le elezioni amministrative 2026

Nei giorni scorsi, il Comune di Messina ha comunicato lo spostamento delle seguenti sezioni elettorali:

le sezioni nn. 47, 48, 49, 50 e 248 sono state trasferite dai locali della scuola elementare di Santa Lucia Sopra Contesse ai locali della scuola primaria “G. Catalfamo”, ubicata in via Cosimo Cristina, Santa Lucia Sopra Contesse;

sono state trasferite dai locali della scuola elementare di Santa Lucia Sopra Contesse ai locali della scuola primaria “G. Catalfamo”, ubicata in via Cosimo Cristina, Santa Lucia Sopra Contesse; le sezioni dalla n. 111 alla n. 118 sono state trasferite dal plesso scolastico “Galatti” al plesso scolastico “Mazzini-Gallo”, sito in via Natoli n. 81;

sono state trasferite dal plesso scolastico “Galatti” al plesso scolastico “Mazzini-Gallo”, sito in via Natoli n. 81; le sezioni dalla n. 185 alla n. 193 sono state trasferite dalla scuola Beata Eustochia, sita in via del Fante n. 81, alla scuola Pietro Donato, sita in via C. Pompea, Villaggio Paradiso;

sono state trasferite dalla scuola Beata Eustochia, sita in via del Fante n. 81, alla scuola Pietro Donato, sita in via C. Pompea, Villaggio Paradiso; le sezioni dalla n. 208 alla n. 212 sono state trasferite dalla scuola elementare del Villaggio Torre Faro, plesso scolastico “Città di Firenze”, alla scuola “Evemero da Messina”, sita in via Adolfo Romano, Villaggio Ganzirri;

sono state trasferite dalla scuola elementare del Villaggio Torre Faro, plesso scolastico “Città di Firenze”, alla scuola “Evemero da Messina”, sita in via Adolfo Romano, Villaggio Ganzirri; le sezioni dalla n. 233 alla n. 243 sono state trasferite dalla scuola Albino Luciani, sita a Gazzi-Fucile, alla scuola E. Castronovo, sita in via Oglio Vecchio, Bordonaro;

sono state trasferite dalla scuola Albino Luciani, sita a Gazzi-Fucile, alla scuola E. Castronovo, sita in via Oglio Vecchio, Bordonaro; la sezione n. 245 è stata trasferita dai locali della canonica di Cumia Inferiore ai locali del plesso scolastico di Cumia Superiore.

Cosa non fare: cosa rende il voto nullo

Per evitare che la tua scheda venga annullata durante lo scrutinio, presta attenzione a questi punti:

Non usare penne o matite personali , ma solo quella che vi verrà fornita al seggio;

, ma solo quella che vi verrà fornita al seggio; Non scrivere frasi, non fare disegni e non apporre sigle o segni particolari . La scheda deve contenere solo le croci sui simboli/nomi e i cognomi delle preferenze. Qualunque segno che possa far risalire alla tua identità annulla il voto;

. La scheda deve contenere solo le croci sui simboli/nomi e i cognomi delle preferenze. Qualunque segno che possa far risalire alla tua identità annulla il voto; Attenzione alle preferenze di liste diverse: se decidi di scrivere i nomi dei candidati al Consiglio (Comunale o Circoscrizionale), questi devono appartenere alla stessa lista che hai barrato. Non puoi scegliere un candidato della lista A e uno della Lista B.

di liste diverse: se decidi di scrivere i nomi dei candidati al Consiglio (Comunale o Circoscrizionale), questi devono appartenere alla stessa lista che hai barrato. Non puoi scegliere un candidato della lista A e uno della Lista B. Rispetta l’alternanza di genere ;

; Attenzione alla chiarezza del segno: la croce deve essere tracciata in modo che l’intenzione di voto sia inequivocabile.

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