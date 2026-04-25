Elezioni Messina 2026: liste e nomi dei candidati al Consiglio Comunale con Gaetano Sciacca

Stop ai ripensamenti, la campagna elettorale entra adesso nel vivo con la chiusura dei termini per la presentazione delle liste alle elezioni comunali 2026 di Messina: l’aspirante sindaco Gaetano Sciacca ha al suo fianco una lista, vediamo tutti i nomi dei suoi candidati al Consiglio Comunale.
Liste di Gaetano Sciacca: tutti i nomi dei candidati al Consiglio Comunale di Messina
Lista Rinascita Messina
Di seguito, i nomi dei candidati:
- Alessi Alessia;
- Arena Francesca;
- Arena Patrizia;
- Arena Salvatore;
- Barbagallo Dario;
- Bella Rosa detta Rosabella;
- Bertuccelli Francesco;
- Bucceri Salvatore detto Maurizio;
- Cannaò Michele;
- Cappuccio Manuel Sebastiano;
- Carrano Gaetano;
- Crisafulli Giuseppe;
- Danaro Martina;
- Darwish Hashem;
- De Leo Isabella;
- Doria Anna;
- Giordano Massimo;
- Gullotta Antonino;
- Latella David;
- Lombardo Santino detto Santo;
- Martinello Carlo;
- Miceli Mirko;
- Passari Angelo;
- Principato Antonino detto Nino;
- Pulitano Alessandra;
- Recupero Angela Monica;
- Rigano Lucia Maria Adriana;
- Santoro Vittoria;
- Scandurta Domenico detto Nico;
- Scilluffo Marzia;
- Sciacca Gaetano;
- Taffara Giuseppe.
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