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Elezioni Messina 2026: liste e nomi dei candidati al Consiglio Comunale con Gaetano Sciacca

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Stop ai ripensamenti, la campagna elettorale entra adesso nel vivo con la chiusura dei termini per la presentazione delle liste alle elezioni comunali 2026 di Messina: l’aspirante sindaco Gaetano Sciacca ha al suo fianco una lista, vediamo tutti i nomi dei suoi candidati al Consiglio Comunale.

Liste di Gaetano Sciacca: tutti i nomi dei candidati al Consiglio Comunale di Messina

Lista Rinascita Messina

Di seguito, i nomi dei candidati:

  1. Alessi Alessia;
  2. Arena Francesca;
  3. Arena Patrizia;
  4. Arena Salvatore;
  5. Barbagallo Dario;
  6. Bella Rosa detta Rosabella;
  7. Bertuccelli Francesco;
  8. Bucceri Salvatore detto Maurizio;
  9. Cannaò Michele;
  10. Cappuccio Manuel Sebastiano;
  11. Carrano Gaetano;
  12. Crisafulli Giuseppe;
  13. Danaro Martina;
  14. Darwish Hashem;
  15. De Leo Isabella;
  16. Doria Anna;
  17. Giordano Massimo;
  18. Gullotta Antonino;
  19. Latella David;
  20. Lombardo Santino detto Santo;
  21. Martinello Carlo;
  22. Miceli Mirko;
  23. Passari Angelo;
  24. Principato Antonino detto Nino;
  25. Pulitano Alessandra;
  26. Recupero Angela Monica;
  27. Rigano Lucia Maria Adriana;
  28. Santoro Vittoria;
  29. Scandurta Domenico detto Nico;
  30. Scilluffo Marzia;
  31. Sciacca Gaetano;
  32. Taffara Giuseppe.

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