Il sindaco di Messina Federico Basile annuncia le dimissioni

Federico Basile, sindaco della città di Messina dal giugno 2022, ha ufficialmente annunciato le proprie dimissioni da primo cittadino, aprendo la strada a elezioni amministrative anticipate nella primavera del 2026.

L’annuncio è arrivato durante una conferenza stampa convocata questa mattina a Palazzo Zanca, dove Basile ha spiegato di aver depositato la propria lettera di dimissioni, che – secondo la procedura istituzionale – potranno essere ritirate entro 20 giorni prima di diventare definitive.

Il sindaco di Messina, la cui scadenza naturale del mandato sarebbe stata nel giugno 2027, subito dopo l’annuncio delle dimissioni ha reso nota anche la decisione di ricandidarsi alle prossime elezioni. Per Basile si tratta di un passo strategico, volto a consolidare una nuova maggioranza. «Nel 2022 sono stato eletto sindaco con 20 consiglieri di maggioranza: oggi ne ho 13. Questo fa venire meno la solidità dell’azione amministrativa. Credo sia meglio fermarsi per tre mesi piuttosto che lasciare la città in minoranza» ha affermato Federico Basile.

La prossima tornata elettorale potrebbe tenersi tra maggio e giugno 2026, con possibili date per il primo turno il 24 e 25 maggio e un eventuale turno di ballottaggio il 7 e 8 giugno ma tutto è ancora da confermare.

Con la formalizzazione delle dimissioni, se non ritirate entro il termine previsto, l’amministrazione comunale verrà gestita da un commissario straordinario fino all’insediamento del nuovo sindaco eletto dai cittadini.

