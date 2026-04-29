Elezioni Messina 2026: liste e nomi dei candidati al Consiglio Comunale con Lillo Valvieri

Pronto allo scoccare del 24 aprile, Lillo Valvieri è stato il primo tra i candidati sindaco alle elezioni comunali di Messina 2026 a depositare le liste. Al suo fianco, nella lista “Lillo Valvieri Sindaco” ci sono 22 candidati al Consiglio Comunale. Vediamo tutti i nomi.
Liste di Lillo Valvieri: tutti i nomi dei candidati al Consiglio Comunale di Messina
Lista Lillo Valvieri Sindaco
- Valvieri Letterio detto Lillo;
- Pietro Crisafulli;
- Villa Maria;
- Mauceri Gaetano;
- La Rosa Alessio;
- Filocamo Cinzia;
- Capurro Giacinto;
- Ciancio Armando;
- Longone Letterio;
- Messina Fabio;
- Grifò Letterio;
- La Rosa Giovanni Davide;
- Sollima Felice;
- Tindara Finocchiaro;
- Celi Annamaria;
- La Fauci Deborah;
- Schepis Carmelo;
- Vadalà Graziella;
- Romano Rosalia;
- Accolla Caterina;
- Foti Maria;
- Carfì Marco.
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