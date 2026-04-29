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Elezioni Messina 2026: liste e nomi dei candidati al Consiglio Comunale con Lillo Valvieri

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1' min di lettura

Pronto allo scoccare del 24 aprile, Lillo Valvieri è stato il primo tra i candidati sindaco alle elezioni comunali di Messina 2026 a depositare le liste. Al suo fianco, nella lista “Lillo Valvieri Sindaco” ci sono 22 candidati al Consiglio Comunale. Vediamo tutti i nomi.

Liste di Lillo Valvieri: tutti i nomi dei candidati al Consiglio Comunale di Messina

Lista Lillo Valvieri Sindaco

  1. Valvieri Letterio detto Lillo;
  2. Pietro Crisafulli;
  3. Villa Maria;
  4. Mauceri Gaetano;
  5. La Rosa Alessio;
  6. Filocamo Cinzia;
  7. Capurro Giacinto;
  8. Ciancio Armando;
  9. Longone Letterio;
  10. Messina Fabio;
  11. Grifò Letterio;
  12. La Rosa Giovanni Davide;
  13. Sollima Felice;
  14. Tindara Finocchiaro;
  15. Celi Annamaria;
  16. La Fauci Deborah;
  17. Schepis Carmelo;
  18. Vadalà Graziella;
  19. Romano Rosalia;
  20. Accolla Caterina;
  21. Foti Maria;
  22. Carfì Marco.

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