Cinque libri (+1) da leggere nella Primavera 2026: i consigli dei librai di Messina – VIDEO

Via ombrelli e cappotti, la primavera è finalmente arrivata sullo Stretto di Messina ed è tempo di passeggiate all’aria aperta e letture sotto il sole, al parco o in riva al mare. E se non sapete ancora in quali storie immergervi, niente paura, ecco cinque (+1) libri da leggere nella primavera 2026 tra nuove uscite e piccoli tesori pronti per essere riscoperti.

Torna “I consigli dei librai di Messina”, la rubrica di Normanno.com che ti porta in giro per le librerie della città dello Stretto alla ricerca di nuovi libri da leggere e amare. Ad accompagnarci in questa puntata primaverile è Giuseppe De Domenico libraio della libreria “La Gilda dei Narratori”, situata al numero 23 di via Ettore Lombardo Pellegrino.

Tra i suoi consigli di lettura ci sono: una storia queer poetica e toccante, ambientata nel Cile di Pinochet; la strana storia di un banditore d’aste, che ricorda nelle atmosfere Shirley Jackson e Stephen King; l’ultimo romanzo, caustico, ironico e commovente, di un maestro della letteratura contemporanea scozzese.

Cinque libri da leggere nella primavera 2026: i consigli della Gilda dei Narratori di Messina

Prendete quindi carta e penna, ecco i cinque libri (+1) da leggere nella primavera 2026 secondo i consigli del libraio Giuseppe De Domenico della libreria “La Gilda dei Narratori” di Messina:

Se siete in cerca di altri consigli, qui in archivio ce ne sono per tutti i gusti. Le ultime puntate de “I consigli dei librai di Messina” le trovate a questo o a questo link.

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