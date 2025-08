Cinque libri da leggere nell’estate 2025: i consigli dei librai di Messina – VIDEO

L’estate 2025 è ormai inoltrata, le ferie di agosto stanno per iniziare, e questo per un lettore significa una cosa sola: preparare la pila di libri da leggere durante le vacanze. Che si decida di partire o si resti in città, un libro infatti è il miglior compagno di viaggio. E se siete ancora indecisi su cosa leggere nelle prossime settimane, non vi preoccupate, perché ci pensiamo noi.

Torna, infatti, la rubrica di Normanno.com dedicata ai consigli dei librai di Messina. Ogni mese, infatti, andiamo a bussare alla porta delle librerie della città dello Stretto per farci suggerire i migliori libri da leggere tra classici intramontabili, nuove uscite, storie d’amore e d’avventura, gialli e nonfiction. Insomma, le letture giuste per ogni tipo di lettore.

Per agosto 2025 siamo andati a trovare Viviana Montalto della libreria Ciofalo Mondadori di Messina, situata al numero 35 di via Consolato del mare, per farci consigliare i libri perfetti da portare in vacanza (o da leggere a casa per viaggiare con la mente). Tra i cinque volumi selezionati ci sono: un romanzo d’esordio delicato e commovente, che porta alla luce la storia di tante famiglie distrutte da un sistema fortemente omofobo; un tenero racconto di formazione per bambini, illustrato magnificamente, e adatto un po’ a tutte le età; un giallo molto particolare, dedicato agli amanti della scrittura, che sfida e coinvolge direttamente il lettore.

Libri da leggere nell’estate 2025: i consigli della libreria Ciofalo Mondadori di Messina

Ultimate le dovute premesse, ecco i libri consigliati da Viviana Montalto della libreria Ciofalo Mondadori di Messina.

Se siete in cerca di altri libri da leggere nell’estate 2025 vi suggeriamo di andare a guardare le puntate precedenti (anche qui) de “I consigli dei librai di Messina”, perché tanto i libri non hanno una data di scadenza.

