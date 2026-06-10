Rinascita Messina si oppone alla demolizione della “Tarigghia” di Piazza Cairoli

Rinascita Messina è contraria alla demolizione della “Tarigghia” di piazza Cairoli. Per questo motivo ha proposto un concorso di idee per darle una nuova veste. L’Amministrazione Comunale intende invece procedere alla demolizione della griglia metallica.

La “Tarigghia” di Piazza Cairoli deve essere recuperata

Da anni, la griglia di Piazza Cairoli è considerata da molti un elemento divisorio e oggetto di acceso dibattito cittadino. La struttura è stata inserita tra gli interventi previsti nel programma di riqualificazione della linea tranviaria, che ne prevede la definitiva rimozione.

Il Movimento Civico “Rinascita Messina” propone invece un approccio diverso: indire un concorso di idee per selezionare la migliore proposta. Questa migliore proposta sarà capace di restituire una nuova veste e una nuova funzionalità a questa opera. Un intervento che consentirebbe di valorizzare una struttura che, per le sue caratteristiche architettoniche e per il ruolo che ha assunto nel tempo nel dibattito pubblico, secondo il movimento civico merita di essere recuperata e reinterpretata, anziché demolita.

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