A Francesco Arena il premio come miglior street food messinese, terzo posto assoluto in Sicilia

Messina si ritaglia un posto di primo piano nella nuova edizione della Guida “100 Migliori Street Food di Sicilia”, presentata il 28 luglio al Cineteatro Imperia di Monreale. Tra i protagonisti della classifica c’è il mastro fornaio Francesco Arena, premiato come miglior interprete dello street food di Messina e provincia e salito fino al terzo posto assoluto nella graduatoria regionale. Un riconoscimento che conferma il valore del suo lavoro e il ruolo di riferimento che il suo panificio riveste nel panorama dello street food siciliano.

«Sono veramente felice. Siamo abituati a ricevere premi – ha dichiarato Francesco Arena – ma è sempre un’emozione salire sul palco, soprattutto in un momento storico come questo, in cui le attività affrontano tante difficoltà. C’è bisogno di visibilità e di persone che sappiano apprezzare il nostro lavoro e per questo voglio ringraziare i curatori della Guida».

Per Messina questo riconoscimento rappresenta anche il valore di una tradizione che continua a distinguersi nel panorama regionale e nazionale. La focaccia messinese del Panificio Francesco Arena, di via Tommaso Cannizzaro nel cuore di Messina, non è soltanto uno street food: è un patrimonio culturale che continua a evolversi, un simbolo di appartenenza capace di emozionare, innovare e portare il nome della città tra le eccellenze della gastronomia siciliana. Un prodotto che custodisce la memoria della tradizione e la interpreta con uno sguardo contemporaneo, grazie a impasti studiati e una costante ricerca della qualità. Accanto alla focaccia, la pizza in teglia, le schiacciate e tutte le produzioni del forno raccontano una filosofia che mette l’arte bianca al centro della cultura gastronomica.

“Francesco Arena è uno dei protagonisti della panificazione siciliana contemporanea – si legge nella Guida – e ha saputo trasformare il tradizionale panificio messinese in un punto di riferimento per lo street food da forno. Accanto al pane realizzato con grani antichi e lievitazioni naturali, propone più di cinquanta varietà di prodotti da forno e rustici, elevando i prodotti della tradizione come la celebre focaccia messinese, le schiacciate o i panini di cena. A seguire pizze in teglia, arancini e panini farciti, preparati con ingredienti del territorio e grande cura artigianale. In luogo che racconta l’identità gastronomica dello Stretto attraverso prodotti da forno pensati per essere gustati anche in versione take-away”.

Per Francesco Arena questo riconoscimento è il premio a una visione che ogni giorno trasforma gesti antichi in eccellenza contemporanea, portando il nome di Messina oltre i confini della Sicilia.

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