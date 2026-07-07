Messina E-state 2026, un cartellone tra grandi eventi, cultura e valorizzazione del territorio

Messina si prepara a vivere un’estate all’insegna della musica, dello spettacolo, della cultura e della partecipazione. È stato presentato questa mattina il cartellone Messina E-state 2026, un programma articolato che punta a offrire una proposta di qualità capace di animare la città nei mesi estivi e, al tempo stesso, rafforzarne l’attrattività in un periodo caratterizzato da una significativa presenza di turisti e vacanzieri. La rassegna nasce da una strategia condivisa che mette al centro la collaborazione tra istituzioni, enti culturali e territorio, con l’obiettivo di promuovere le eccellenze messinesi, valorizzare i luoghi simbolo della città e favorire la partecipazione della comunità.

A illustrare il programma sono stati il sindaco di Messina Federico Basile, l’assessore ai Grandi Eventi Massimo Finocchiaro e il sovrintendente della Fondazione Messina per la Cultura, Rosario Coppolino. Presenti anche il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto, Francesco Rizzo, il prorettore dell’Università degli Studi di Messina, Giuseppe Giordano, e il direttore artistico della nuova rassegna cinematografica al parco urbano della Fiera, Francesco Cannavà.

“Come di consuetudine ci apprestiamo a presentare una programmazione estiva pensata per offrire alla città una proposta di qualità, capace non soltanto di animare Messina durante i mesi più vissuti dell’anno, ma anche di rafforzarne l’attrattività turistica e culturale – ha dichiarato il sindaco Basile -. L’obiettivo è promuovere le eccellenze del nostro territorio e creare occasioni di incontro, socialità e partecipazione. Quest’anno, in modo particolare, il cartellone è il risultato di una condivisione di intenti con l’Università degli Studi di Messina e con l’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto, oltre alla sinergia ormai consolidata con la Fondazione Messina per la Cultura. È attraverso questa collaborazione tra istituzioni che possiamo costruire una proposta sempre più ampia e qualificata per la città”.

Il programma 2026 conferma la centralità dei grandi appuntamenti musicali, con concerti negli stadi, spettacoli teatrali, cinema e momenti di approfondimento culturale. Tra le novità più attese figura il Festival della musica elettronica a Capo Peloro, in programma il 2 agosto, un evento rivolto ai giovani e non solo, che ha già registrato circa 4 mila biglietti venduti in tutta Europa. La musica dal vivo sarà protagonista anche tra agosto e settembre nella suggestiva cornice dell’Arena Capo Peloro, con un calendario che vedrà sul palco artisti di primo piano: Levante il 18 agosto, Fiorella Mannoia il 22 agosto con il progetto “Anime Salve”, Marco Masini il 28 agosto e la cantante internazionale Anggun il 20 settembre al Giardino Corallo.

“Molti degli eventi erano stati programmati già da tempo – ha sottolineato l’assessore Finocchiaro -. Oltre a una ricca programmazione di concerti allo stadio Franco Scoglio, il cartellone propone appuntamenti che non sono fini a sé stessi, ma rappresentano strumenti capaci di generare economia, socialità e inclusione. I dati confermano una crescita importante e restituiscono a Messina il ruolo e la rilevanza che merita. Dalla scalinata del Rettorato fino a Capo Peloro, i luoghi simbolo della città diventano palcoscenici per raccontare e valorizzare le nostre bellezze. Tra le novità più significative di questa edizione c’è ATARASHI Goes to Sicily, un grande appuntamento internazionale dedicato alla musica elettronica che il 2 agosto porterà all’Arena Capo Peloro artisti di fama mondiale. Un evento che rappresenta pienamente la filosofia di questa programmazione estiva: non soltanto grandi spettacoli, ma anche valorizzazione dei luoghi e promozione del territorio. Capo Peloro, con il suo straordinario patrimonio paesaggistico e il fascino unico dello Stretto, diventa un palcoscenico naturale capace di raccontare Messina a un pubblico internazionale. La scelta di ospitare un appuntamento di questa portata a Torre Faro conferma la volontà dell’Amministrazione di valorizzare i borghi e le aree più identitarie della città, trasformandoli in luoghi di incontro, cultura e attrazione turistica. La musica diventa così uno strumento per promuovere il territorio, generare economia e far conoscere le nostre bellezze”.

Il prorettore vicario dell’Università degli Studi di Messina Giordano, ha sottolineato il valore della sinergia tra Ateneo e istituzioni cittadine: “L’Università è parte integrante della comunità messinese e, attraverso gli appuntamenti inseriti nel cartellone estivo, conferma il proprio impegno nel rapporto con il territorio, mettendo a disposizione competenze, luoghi e progettualità per promuovere cultura, partecipazione e rafforzare il legame con il territorio”.

Per il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto Rizzo, la programmazione estiva rappresenta anche un’occasione per rafforzare il rapporto tra città e mare: “È stata una settimana dedicata alle iniziative legate al mare e, in questo contesto, si inserisce perfettamente anche la rassegna cinematografica estiva che si terrà nel nuovo parco urbano restituito alla cittadinanza. Un’iniziativa che valorizza uno spazio pubblico e rafforza il legame della città con il suo mare, offrendo nuove opportunità di fruizione e partecipazione”.

Grande attenzione anche al ruolo della cultura come strumento di crescita e valorizzazione identitaria. “La cultura è uno strumento di crescita, partecipazione e dialogo – ha evidenziato il sovrintendente della Fondazione Messina per la Cultura Coppolino, -. Abbiamo costruito un programma che punta a valorizzare l’offerta culturale e a far conoscere sempre meglio la città. Siamo particolarmente soddisfatti della collaborazione con l’Università, che porterà al Monte di Pietà due serate dedicate al Festival delle Arti e del Pensiero, insieme ai concerti della Filarmonica Laudamo. Accanto agli appuntamenti culturali, il cartellone propone spettacoli di musica e intrattenimento, con il ritorno di eventi che hanno riscosso grande successo nella passata edizione, e iniziative in altri siti cittadini da Santa Maria Alemanna all’Arena Cicciò. La Fondazione Messina per la Cultura conferma così la propria missione di valorizzazione del patrimonio culturale cittadino: «La linea della Fondazione è quella di portare avanti un percorso di promozione dei luoghi, della storia e dell’identità di Messina, lavorando in sinergia con le istituzioni per costruire un’offerta culturale sempre più ampia e condivisa”.

Tra le principali novità dell’estate 2026 anche la nuova rassegna cinematografica ospitata nel nuovo parco urbano della Fiera, presentata dal direttore artistico Cannavà: “La rassegna cinematografica estiva Messina Amare rappresenta un momento storico per Messina. Dopo 28 anni, torna un appuntamento che ha segnato la vita culturale messinese, con l’obiettivo di restituire ai cittadini una manifestazione prestigiosa. La cornice del mare e del nuovo parco urbano renderanno questa esperienza ancora più suggestiva, unendo cinema, cultura e promozione del patrimonio locale”.

Estate Messina 2026 si presenta dunque come un progetto corale che unisce grandi eventi e cultura, spettacolo e promozione turistica, confermando la volontà dell’Amministrazione comunale e dei partner istituzionali di costruire una città sempre più attrattiva, partecipata e protagonista.

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