Nasce l’Iris Gelato: ecco l’inedita creazione del pastry chef Giuseppe Bellia

Tra i dolci più iconici della tradizione siciliana arriva una novità destinata a incuriosire gli amanti del gusto. Si chiama Iris Gelato ed è la reinterpretazione estiva dell’iris, lo storico dolce fritto nato all’inizio del Novecento. L’idea porta la firma del pastry chef Giuseppe Bellia, 48 anni, originario di Paternò e titolare dal 2019 di una pasticceria a Giarre, dove ha trasformato una dimora storica nel suo laboratorio creativo. Al posto della classica farcitura di crema o ricotta, Bellia ha scelto il gelato artigianale, dando vita a un dessert che mette insieme il calore dell’involucro appena fritto e la freschezza del ripieno. Una sfida tecnica che ha richiesto numerosi esperimenti per trovare il giusto equilibrio tra temperature e consistenze, fino a ottenere un risultato che, racconta lo stesso pasticcere, lo ha emozionato profondamente.

Il procedimento è semplice ma bisogna rispettare alcuni passaggi importanti. La classica brioche da pasticceria viene svuotata, farcita di gelato, panata e fritta. La panatura rimane asciutta e leggera e forma un involucro croccante e dorato. «La frittura – spiega il pasticcere – dura circa tre minuti e mezzo e tutto deve essere calibrato alla perfezione. È una preparazione completamente diversa dal cosiddetto gelato fritto di matrice orientale, dove la panatura è più leggera. Qui c’è tutta la struttura e la personalità dell’antico dolce siciliano».

L’iris gelato è un dolce da vivere al momento, che si può gustare solo nella pasticceria di via Don Luigi Sturzo, a Giarre: il suo equilibrio dipende proprio dall’incontro tra il caldo dell’involucro appena fritto e il freddo del gelato. Un’idea nata pensando all’arancino siciliano che custodisce un cuore di ripieno all’interno di un involucro croccante. «Spesso quando l’arancino non è ben fritto il cuore di ripieno resta freddo, da qui mi è venuta l’idea di farcire l’iris con il gelato» – spiega Bellia. L’iris gelato non nasce come semplice esercizio di stile creativo ma punta a tramandare la sicilianità attraverso forme nuove. È una creazione che racconta perfettamente il modo di intendere la pasticceria di Bellia: la tradizione è cultura, materia da conoscere e rispettare per continuare a raccontarla in una veste nuova.

L’Iris Gelato viene proposto in tre varianti dal pasticcere etneo, con un profumato e delicato gelato alla vaniglia del Madagascar, con gelato alle nocciole del Piemonte IGP o con cioccolato fondente. Presto in arrivo la variante con gelato alla ricotta, omaggio a Palermo. L’Iris Gelato non è un dolce da asporto ma va mangiato subito, per esaltare quel particolare binomio caldo-freddo che lo rende unico. Il suo punto di forza è proprio il contrasto tra la panatura croccante e il cuore di gelato artigianale al 100 % realizzato con ingredienti naturali senza semilavorati.

Dall’Iris tradizionale all’Iris Gelato

La storia dell’iris affonda le sue radici nei primi del Novecento. Nasce nel 1901 dal pasticcere palermitano Antonio Lo Verso, in occasione della Prima dell’opera lirica “Iris” di Mascagni, al Teatro Massimo di Palermo. L’iris era un dolce povero, nato dal recupero del pane raffermo riempito con ricotta, impanato e fritto. Ma dentro quella semplicità c’era un mondo. Il dolce divenne presto un simbolo della pasticceria siciliana. A Catania, in particolare l’Iris ha trovato una vera e propria patria d’adozione, entrando a pieno titolo nella tradizione pasticcera etnea e nella vita di tante famiglie.

«L’iris è un dolce della memoria che stava andando perdendosi. L’emozione che mi fa provare – spiega il pasticcere – è difficile da spiegare. Mi riporta agli anni ’80, al profumo della pasticceria di Paternò dove mio padre mi portava il giovedì per comprare l’iris e per me era una festa, mi sentivo felice. Non era un dolce che potevamo concederci spesso. Ancora oggi, quando preparo questo dolce, è come se tornassi indietro nel tempo. Ritorno a quei pomeriggi, a quel profumo, a quei momenti condivisi con mio padre. Ed è proprio questo che percepisco quando i miei clienti assaggiano l’iris tradizionale o col gelato. Riaffiora in loro un ricordo, un’emozione».

«La mia missione – continua Bellia – è fare tornare in auge questo dolce della memoria. Oggi abbiamo bisogno di felicità. Il cibo, l’arte, la bellezza, la musica sono tutti elementi che possono salvarci, perché hanno il potere di emozionarci, di farci stare bene, di restituirci un po’ di leggerezza. Un dolce, un profumo, un sapore possono riportarci indietro nel tempo, far riaffiorare un ricordo, regalarci un momento di gioia. Ed è proprio lì che il cibo smette di essere soltanto nutrimento e diventa emozione» – spiega Giuseppe Bellia.

Chi è Giuseppe Bellia

Giuseppe Bellia, 48 anni, originario di Paternò, è un pasticcere che ha scelto di costruire il proprio percorso lavorativo a Giarre, partendo da una parola precisa: memoria. Ama definirsi: “un antico pasticcere nei tempi moderni”. Una frase che racchiude la sua filosofia: custodire e rispettare il patrimonio dolciario siciliano, senza rinunciare alla ricerca e all’innovazione.

Entrare nella pasticceria di Giuseppe Bellia significa entrare in un luogo sospeso tra passato e presente. L’antica dimora nobiliare, che ospita il laboratorio di 170 metri quadri e la pasticceria finemente arredata, diventa parte integrante di questo racconto: un luogo dalla forte identità nel quale la memoria architettonica incontra una produzione artigianale in continua evoluzione. È proprio questo dialogo a definire la cifra di Bellia che, con la sua pasticceria, avviata nel 2019, ha trasformato un luogo ricco di storia in uno spazio dedicato all’artigianalità, alla cultura del dolce e ai sapori della pasticceria siciliana. Una realtà che negli anni ha conquistato anche il riconoscimento di “Una Torta” nella Guida delle migliori Pasticcerie del Gambero Rosso.

La pasticceria di Giuseppe Bellia è prima di tutto un racconto di Sicilia. Mandorle siciliane, gelsi dell’Etna, agrumi siciliani, ricotta fresca, frutta di stagione: le materie prime diventano strumenti attraverso cui raccontare un territorio e la sua storia. Dai cannoli farciti al momento alle cassate al forno, dalle paste di mandorla alla piccola pasticceria, fino alle torte personalizzate e alle preparazioni più contemporanee, come l’Iris Gelato, ogni creazione nasce dall’idea che la qualità non possa prescindere dalla materia prima e che la tradizione abbia bisogno di essere conosciuta prima ancora che reinterpretata. La sua pasticceria nasce così dall’incontro tra materia prima, tecnica, memoria e territorio. Una ricerca che parte dalle ricette della tradizione dolciaria siciliana e arriva a una concezione contemporanea del dolce. Il pasticcere fa parte della Duciezio, Associazione di maestri pasticcieri nata per valorizzare e tutelare il patrimonio dolciario della Sicilia, ed è socio della Con.Pa.It. Sicilia.

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