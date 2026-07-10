Wine Not? 2026: il 2 agosto al borgo di Sant’Andrea di Rometta l’evento dedicato alla cultura del vino

Anche quest’anno torna Wine Not?, l’evento che ogni estate richiama nel suggestivo borgo di Sant’Andrea di Rometta appassionati e professionisti del mondo del vino. L’appuntamento è fissato per domenica 2 agosto, a partire dalle 19, quando il borgo nella provincia di Messina tornerà a fare da cornice a un itinerario fatto di degustazioni, incontri e racconti di territorio.

Nel corso degli anni la manifestazione è diventata un punto di riferimento per la valorizzazione della produzione vitivinicola siciliana, offrendo uno spazio di confronto tra cantine, operatori del settore e pubblico. Per l’edizione 2026 il tema scelto è “Una storia da raccontare”, un invito a riscoprire il patrimonio di esperienze, tradizioni e innovazione che caratterizza le aziende e i protagonisti del vino siciliano.

«Ogni calice racchiude una storia fatta di passione, lavoro e territorio. Con Wine Not? vogliamo raccontare tutto questo, creando un’occasione d’incontro tra produttori e visitatori e valorizzando le eccellenze che rendono unica la nostra terra», dichiara il presidente della Pro Loco Sabatina, Emanuele Borghetti.

Saranno trenta le cantine protagoniste della manifestazione, provenienti dalla Sicilia e da altre regioni italiane, che accompagneranno il pubblico in un viaggio tra etichette, territori e tradizioni. Tra le novità di quest’anno anche la partecipazione di Tawny Owl, associazione di bartender, che porterà il proprio contributo all’evento con un percorso dedicato al mondo della miscelazione e della cultura del bere di qualità.

Il programma prenderà il via venerdì 24 luglio con la conferenza stampa di presentazione, in programma a Sant’Andrea di Rometta alla presenza delle autorità istituzionali e dei rappresentanti di AIS Sicilia, AIS Taormina, Slow Food Messina e UNPLI. A seguire, alle ore 21.30, spazio alla Masterclass “Tra valli e i due mari: storia e identità dei Bianchi del Messinese”, guidata da Gioele Micali, responsabile eventi di AIS Sicilia e delegato di AIS Taormina, e Maria Letizia Rizzo, responsabile della didattica AIS Taormina.

Il percorso di avvicinamento a Wine Not? proseguirà martedì 29 luglio alle ore 11.00 con un incontro dedicato ai vini siciliani ospitato nella prestigiosa sede dell’Assemblea Regionale Siciliana, un ulteriore momento di promozione e approfondimento del patrimonio enologico dell’Isola.

La serata del 2 agosto offrirà anche un’area food realizzata in collaborazione con Slow Food Messina, con cui la Pro Loco Sabatina rinnova il protocollo d’intesa per promuovere i valori di un cibo buono, pulito e giusto, valorizzando le produzioni locali e le filiere di qualità.

Ad arricchire il programma saranno inoltre una collettiva di pittura con le opere di Rosario Rasà e Giovanna Campolo, la musica dal vivo della band Mr. Kite e il DJ set di Peppe Scionty e dei DP Bros.

LE CANTINE:

Antica Tindari

Baglio di Pianetto

Baglio Oro

Bortolin Angelo Spumanti

Cantina Catarussa

Cantine Bonfiglio

Cantine Colosi

Cantine D’Amico

Cantine Madaudo

Caruso e Minini

Catalano Viticoltori

Conte Luciese

Coppola1971

Cottanera

Cristo di Campobello

Feudo Disisa

Giovi

Guzman

Lungarotti

Marena

Messenion Gin

Soprano di Sindaro

Terre di Gratia

Tenuta Gatto

Tenuta Palmeri

Tenute Navarra

Tenute Nicosia

Vasari

Vigneti Verzera

Le prenotazioni per la masterclass di giorno 24 luglio e per i banchi d’assaggio del 2 agosto sono già aperte sul sito https://winenotexperience.it/

La sesta edizione di Wine Not? è realizzata dalla Pro Loco Sabatina grazie al sostegno degli sponsor e dei partner che condividono il progetto, con V2Data nel ruolo di main sponsor.

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