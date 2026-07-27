Quattro libri da leggere nell’estate 2026: i consigli dei librai di Messina – VIDEO

L’estate 2026 è ormai inoltrata, agosto è alle porte e questo, per un lettore, significa principalmente una cosa: correre a fare scorta di libri da leggere durante le ferie, al mare, in montagna o semplicemente a casa al riparo dal caldo sotto il condizionatore. Se siete indecisi su quali letture vi accompagneranno nelle prossime settimane, nessun problema, ci pensiamo noi.

Torna per l’estate 2026 la rubrica “I consigli dei librai di Messina”, che ci porta in giro per le librerie della città dello Stretto alla ricerca di nuove storie e avventure in cui immergerci. Per questa puntata siamo tornati da Viviana Montalto, libraia della libreria Mondadori Ciofalo di via Consolato del Mare 35. Tra le letture consigliate per la stagione, ci sono: un romanzo storico incentrato su una grande amicizia femminile e ambientato tra le vie dell’antica Roma; l’ultima uscita di uno degli autori italiani più amati, un romanzo d’amore e di mistero; un thriller psicologico che vi terrà incollati alle pagine.

Libri da leggere nell’estate 2026: i consigli della Mondadori Ciofalo di Messina

Tutti pronti, quindi, a prendere appunti, perché arrivano i suggerimenti di lettura di Viviana Montalto della libreria Mondadori Ciofalo di Messina. I libri consigliati per l’estate 2026 sono quattro, tutti da scoprire.

Se siete in cerca di altri libri da leggere, l’archivio de “I consigli dei librai di Messina” è vasto. Vi lasciamo alcune delle puntate più recenti da sfogliare: qui, qui e qui.

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