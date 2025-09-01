Cinque libri da leggere a settembre 2025: i consigli dei librai di Messina – VIDEO

L’estate è ormai agli sgoccioli e riprendersi dal rientro dalle ferie è sempre complicato, ma possiamo provare a consolarci con qualche nuova lettura che possa farci sentire ancora in vacanza: ecco quindi cinque libri da leggere a settembre 2025.

Torna, come ogni mese, la rubrica di Normanno “I consigli dei librai di Messina”. Per farci suggerire i libri perfetti da leggere in questo settembre 2025 siamo andati a trovare Giuseppe De Domenico alla libreria La gilda dei narratori, al numero 23 di via Ettore Lombardo Pellegrino. Tra i suoi consigli troverete: un thriller fresco di stampa di un maestro indiscusso del genere; un racconto malinconico che racchiude in sé tante vite diverse e che vede protagonista un traghettatore norvegese; un romanzo ironico e dissacrante su un impiegato che lavora all’inferno (letteralmente).

Cinque libri da leggere a settembre 2025: i consigli della libreria La Gilda dei narratori di Messina

In attesa quindi dell’autunno, possiamo metterci comodi e ascoltare i consigli di Giuseppe della libreria La gilda dei narratori di Messina. Ecco, quindi, i cinque libri da leggere a settembre 2025.

