Next Ground + Il Grande Venerdì di Enzo: a Messina una giornata dedicata alla nuova generazione creativa

Il Grande Venerdì di Enzo torna a Messina. Il 5 giugno 2026, lo Spazio E-Si-Sto a Villa Dante ospiterà la più importante portfolio review nazionale organizzata da Art Directors Club Italiano. Ma non è tutto. Sarà infatti una giornata interamente dedicata alla creatività contemporanea, ai giovani talenti e alle professioni della comunicazione.

In occasione della terza edizione messinese del Grande Venerdì di Enzo, il Creative Hub Messina porta in città NEXT GROUND – Dalle idee ai portfolio. Un’occasione unica per entrare davvero nell’industry creativa: un format di talk, incontri e conversazioni che accompagnerà il pubblico durante tutta la mattinata, creando un ponte diretto tra formazione, ispirazione e confronto professionale.

L’evento inizierà alle ore 10:00 con NEXT GROUND, una serie di interventi e young creative talks che avranno come protagonisti professionisti del mondo della pubblicità, del design, della comunicazione e delle industry creativa. Al microfono alcuni dei reviewer e ospiti che prenderanno parte anche alla sessione pomeridiana del Grande Venerdì di Enzo, insieme ad altri professionisti e realtà del settore.

Un’occasione pensata per studenti, giovani creativi, freelance emergenti e appassionati che vogliono comprendere meglio il presente e il futuro del lavoro creativo, ascoltare esperienze dirette, scoprire percorsi professionali possibili e confrontarsi con chi questo mestiere lo vive ogni giorno.

Alle ore 16:30 prenderà invece il via la terza edizione del Grande Venerdì di Enzo a Messina, la portfolio review nata per creare un contatto concreto tra giovani talenti e professionisti dell’industry creativa italiana.

Nato negli anni come uno degli appuntamenti più riconoscibili e apprezzati dalla community creativa italiana, il Grande Venerdì di Enzo offre la possibilità a studenti, junior e creativi emergenti di mostrare i propri lavori — portfolio, campagne, illustrazioni, progetti editoriali, branding, motion, video e idee creative — ricevendo feedback, consigli e orientamento professionale direttamente da art director, copywriter, designer, strategist e professionisti provenienti da agenzie e realtà nazionali.

Portare per il terzo anno consecutivo il Grande Venerdì di Enzo a Messina rappresenta un segnale importante per il territorio e per la crescita della comunità creativa locale: un’opportunità per avvicinare i giovani del Sud a esperienze e connessioni che spesso sembrano concentrate solo nei grandi centri dell’industria creativa italiana.

«Con questa giornata vogliamo creare uno spazio reale di incontro tra chi sogna di entrare in questo mondo e chi lo vive professionalmente ogni giorno. Il Grande Venerdì di Enzo è sempre stato un momento di confronto autentico, e integrarlo con NEXT GROUND ci permette di ampliare ancora di più il dialogo, creando un’intera giornata dedicata alla creatività contemporanea», dichiara Caterina Mittiga, Local Ambassador ADCI e founder di heyplan! The Project Management Studio.

«Per Creative Hub Messina è importante continuare a costruire occasioni che mettano in connessione il territorio con il panorama creativo nazionale. Ospitare per il terzo anno consecutivo il Grande Venerdì di Enzo e affiancarlo a un programma di talk e incontri significa investire sulla crescita culturale e professionale delle nuove generazioni creative della città», afferma Fabrizio Adamo, presidente di Creative Hub Messina, 3D artist e co-founder di Pomona Pictures.

Per iscriversi sia alla sessione di talk del mattino sia alla portfolio review del Grande Venerdì di Enzo basterà cliccare qui.

Programma

10:00 — Welcome & Onboarding

Accoglienza partecipanti, introduzione alla giornata e opening a cura di Creative Hub Messina.

11:00 — DESIGN IMPACTFUL EXPERIENCES

Come progettare esperienze capaci di generare connessioni, coinvolgimento e valore attraverso il design.

Ogni progetto nasce da un’intenzione, ma non ogni intenzione produce un’esperienza che lascia il segno. Questa sessione esplora il processo che trasforma un brief in qualcosa di memorabile: come leggere il contesto, dare forma alle idee e prendere decisioni di design che abbiano un impatto reale sulle persone.

Speaker: Francesco Stagno D’Alcontres, CEO & founder Idib Group

11:30 — TU NON SEI UN CLIENTE

Le regole (in)visibili della comunicazione sociale

Speaker: Letizia Bucalo Vita, comunicatrice sociale e fundraiser

12:00 — EA SPORTS: INTEGRAZIONE DEGLI STRUMENTI AI TRA ONLINE E OFFLINE

Processi, strumenti e utilizzo dell’intelligenza artificiale nella costruzione di esperienze e contenuti contemporanei.

Speaker: Fabrizio Adamo, 3D artist

16:30 — IL GRANDE VENERDÌ DI ENZO — Portfolio Review

Sessioni di portfolio review, confronto e feedback con professionisti dell’industry creativa italiana.

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