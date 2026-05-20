Elezioni comunali Messina 2026: attiva la piattaforma “Dove voto” per scoprire il proprio seggio

In vista delle elezioni amministrative a Messina domenica 24 e lunedì 25 maggio 2026, il Comune informa i cittadini che è attiva e aggiornata la piattaforma “Dove voto” che consente di conoscere in pochi secondi la propria sezione elettorale inserendo semplicemente il cognome e il codice fiscale.

Il servizio è stato aggiornato con i dati relativi alla nuova consultazione elettorale, offrendo agli elettori uno strumento semplice, immediato e facilmente accessibile.

Elezioni Messina 2026: come si vota?

Attraverso la piattaforma, accessibile all’indirizzo https://dovevoto.comune.messina.it, è possibile visualizzare sulla mappa l’esatto luogo della propria sezione elettorale. È inoltre confermata l’integrazione con il navigatore GPS, che permette di raggiungere il seggio di riferimento partendo dalla propria posizione. Il servizio è ottimizzato anche per dispositivi mobili, come smartphone e tablet.

Inoltre, per consentire ai cittadini di seguire l’andamento della consultazione elettorale, il Comune ha predisposto una piattaforma dedicata alla visualizzazione dei dati in tempo reale, disponibile all’indirizzo https://elezioni.comune.messina.it.

A questo link, la guida completa di Normanno sul come votare alle elezioni comunali di Messina il 24 e il 25 maggio 2026.

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