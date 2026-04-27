Reggio Calabria Street Food 2026: registrate quasi 100mila presenze. Vince il Pitone fritto di Portella

Il Reggio Calabria Street Food 2026 ha chiuso i battenti dopo cinque giorni all’insegna del buon cibo di strada e del divertimento che hanno trasformato il lungomare “Italo Falcomatà” in un vero e proprio food village, con 48 casette del gusto. Momento clou della serata conclusiva non poteva che essere la proclamazione del vincitore della seconda edizione. La specialità più apprezzata è stata il pitone fritto della pitoneria Portella di Messina. Le sue due varianti, tradizionale e speck e patate, sono state infatti le specialità più gradite dai visitatori del Reggio Calabria Street Food 2026. Medaglia d’argento per i Churros di Punta Piana Pool, terzo posto per Hammucca con lo Smash Burger.

«Anche quest’anno – ha detto l’amministratore unico di Eventivamente Alberto Palella – è stato un successo. Siamo molto felici di aver trascorso cinque giorni nell’incantevole Reggio Calabria tra eccellenze, food e spettacoli. Emozionante vedere famiglie, giovani e persone di tutte le età affollare il lungomare e apprezzare le specialità proposte nelle 48 casette. La nostra manifestazione piace sempre più e i numeri in crescita lo dimostrano, abbiamo sfiorato le 100mila presenze. E abbiamo unito ancora una volta lo Stretto proponendo il Pitone come simbolo di due città, Messina e Reggio, che devono continuare a dialogare, partendo perché no anche dal food. Mi congratulo con la pitoneria Portella, l’operatore che si è aggiudicato l’edizione 2026. Ma un plauso lo rivolgo a tutti quelli che hanno reso speciale l’evento, arricchito anche dagli show cooking che ogni sera hanno accolto fino a settanta persone e dagli artisti protagonisti con spettacoli e musica dal vivo. Abbiamo promosso un dialogo con esperti del settore e avuto l’onore di assistere in diretta alle preparazioni di piatti da parte di rinomati chef, anche stellati. Grazie per l’accoglienza al popolo reggino, grazie alla Città Metropolitana che ha supportato il nostro evento con entusiasmo».

Anche nella serata finale non potevano mancare gli show cooking, condotti dalla giornalista Valeria Zingale. Protagonisti assoluti i piatti della tradizione calabrese rivisitati con abbinamenti ricercati e quel tocco di fantasia che solo i più talentuosi hanno in serbo. All’appuntamento delle ore 19 il piatto principale è stato “Luce Calabra”, un’escalation di gusto creata dagli chef Fortunato Aricò, ristorante L’Officina del Gusto di Reggio Calabria, e Pasquale Palermo, Villa Le Ginestre di Villa San Giovanni, che ha visto al centro lo stocco esaltato dal peperone, dal bergamotto e dalla liquirizia. Ad accompagnare il vino della cantina Nesci. Non poteva mancare il gelato: una crema al tiramisù di Domenico Laganà della gelateria Mckenzie di Reggio Calabria. Alle ore 21 è toccato allo chef dei ristoranti Haprilo di Pellaro e Mysia di Reggio Calabria, Gianfranco Condò deliziare i presenti con una Suprema di pollo cbt, bergamotto e caponata light. Sapori ancora più intensi grazie al vino della cantina Tramontana. Dessert finale il sorbetto ai fichi con infuso di zafferano di Motta San Giovanni, crumble di mandorle tostate e salate, miele. Una delizia firmata dal maestro Demetrio Romeo della gelateria Trebottoni di Reggio Calabria.

A dialogare, durante gli show cooking, il sindaco metropolitano facente funzione Carmelo Versace, il docente, ricercatore e scrittore Filippo Arilotta, Alberta Nesci, vicepresidente Consorzio Terre di Reggio Calabria e ancora: Ninni Tramontana, presidente Camera di Commercio di Reggio Calabria, Angelo Musolino, presidente Conpait e Renato Salvadore, direttore Gran Mirci.

Insieme al Reggio Calabria Street Food Fest si è concluso anche il press tour che ha permesso a giornalisti e food blogger di tutta Italia di conoscere le aziende locali specializzate nella produzione di vino, olio e formaggi e far scoprire le località di interesse storico e culturale della città metropolitana di Reggio Calabria.

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