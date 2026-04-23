Gigi D’Alessio in concerto a Messina il 24 e 25 aprile: viabilità e navette ATM per il PalaRescifina

In occasione delle due serate dello spettacolo musicale “Gigi Palasport”, la nuova tournée di Gigi D’Alessio in programma al PalaRescifina il 24 e 25 aprile, il Comune di Messina – Servizio Mobilità Urbana – ha disposto modifiche alla viabilità per consentire il regolare svolgimento degli eventi e garantire la sicurezza nelle fasi di afflusso e deflusso del pubblico.

I divieti di sosta

I provvedimenti varranno per il 24 e il 25 aprile dalle ore 16:30 alle ore 03:00 del giorno successivo. Inoltre, valgono per entrambe le date del concerto.

Nel dettaglio i divieti:

di sosta con rimozione coatta e divieto di transito veicolare in via degli Agrumi (strada arginale), in direzione mare-monte, nel tratto compreso tra via Sacra Famiglia e il “Parcheggio giallo”, con presidi della Polizia Municipale;

e divieto di transito veicolare in via degli Agrumi (strada arginale), in direzione mare-monte, nel tratto compreso tra via Sacra Famiglia e il “Parcheggio giallo”, con presidi della Polizia Municipale; di transito veicolare in via degli Agrumi, direzione monte-mare, in corrispondenza dell’accesso al “Parcheggio giallo”, con transito consentito esclusivamente ai veicoli autorizzati;

direzione monte-mare, in corrispondenza dell’accesso al “Parcheggio giallo”, con transito consentito esclusivamente ai veicoli autorizzati; divieto di sosta su entrambi i lati in via Sacra Famiglia , nel tratto tra via degli Agrumi e via 1 A, per consentire il passaggio degli autobus;

, nel tratto tra via degli Agrumi e via 1 A, per consentire il passaggio degli autobus; installazione di transennatura lungo via degli Agrumi per separare il percorso pedonale (lato sud) dalla corsia riservata ai mezzi autorizzati e agli spettatori diretti ai parcheggi (lato nord).

Gigi D’Alessio a Messina: limitazioni al traffico

I veicoli diretti alle aree di sosta dovranno utilizzare il seguente itinerario: via A. Celi, via N. Carosio (strada di accesso allo svincolo autostradale), strada perimetrale dello stadio “F. Scoglio” e via degli Agrumi lato nord.

Ulteriori limitazioni prevedono, nelle giornate del 24 e 25 aprile, dalle ore 18:30 alle ore 03:00 del giorno successivo, il divieto di transito nella strada di collegamento tra la comunale San Filippo Superiore – c.da Baglio e il ‘Parcheggio verde’ dello stadio ‘F. Scoglio.

Relativamente alle aree di sosta: autobus, sosta dedicata in via degli Agrumi (zona Tribuna Stampa) e, in caso di saturazione, parcheggio ‘ospiti’ dello Stadio; autovetture degli spettatori (con contrassegno), parcheggi ‘rosso’ e ‘giallo’ dello Stadio ‘F. Scoglio’ e area del PalaRescifina; veicoli dell’organizzazione, motocicli e ciclomotori nelle aree di pertinenza del PalaRescifina.”Le disposi-zioni sono finalizzate a garantire sicurezza, ordine pubblico e una gestione efficiente della mobilità du-rante le serate di affluenza.

Le navette di Atm Spa

Per l’occasione del concerto di Gigi D’Alessio a Messina Atm Spa attiverà un servizio speciale. L’Azienda Trasporti metterà a disposizione del pubblico i bus navetta che collegheranno lo Zir e via A. Celi (ex Strada Statale 114), con capolinea al bivio per il palazzetto.

Il servizio navetta sarà inoltre attivo dalle ore 18: 00 e andrà avanti fino all’inizio del concerto, per poi riprendere a conclusione dell’evento, sino al completo deflusso del pubblico.

Il biglietto per l’utilizzo delle navette (andata e ritorno) avrà un costo di 4 euro e si potrà acquistare tramite:

app ATM MovUp e le altre app collegate (Money go, Drop ticket, Tabnet);

presso le rivendite affiliate SIR della provincia di Messina e di Reggio Calabria; tramite tutti i parcometri dislocati in città;

presso le emettitrici automatiche attive h24 site a Santa Margherita, Zir, Villa Dante, Cavallotti, Stazione Centrale, Annunziata, Torre Faro (via Circuito, presso statua di Padre Pio); nei punti vendita di Atm Spa.

ATM Spa metterà inoltre a disposizione anche le navette a cura e spese degli organizzatori del concerto, che faranno la spola tra i parcheggi dello stadio San Filippo e l’ingresso del Palarescifina.

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