“Save your Skin” al Policlinico di Messina: il 23 Maggio visite gratuite a dermatologia

Il Policlinico di Messina AOU G. Martino aderisce anche quest’anno alla campagna “Save your Skin”. Si tratta di una campagna nazionale di prevenzione dei melanomi, promossa dalla SIDeMaST (Società Italiana di Dermatologia Medica, chirurgica, estetica e di Malattie Sessualmente Trasmesse).

Sabato 23 maggio presso l’UOC Dermatologia, diretta dal Prof. Fabrizio Guarneri, si potrà accedere ad un consulto gratuito per consigli sulla prevenzione e sulla corretta esposizione solare.

È necessario prenotare chiamando il numero verde 800.89.45.24, attivo dal lunedì al sabato dalle ore 9 alle ore 19.

Save your Skin al Policlinico di Messina: prevenzione al melanoma

Il direttore amministrativo Dott.ssa Elvira Amata ha sottolineato: «siamo certi che i nostri utenti accoglieranno l’invito a partecipare a questa giornata; un’occasione di prevenzione importante, specie in prossimità dell’arrivo della stagione estiva. Ci auguriamo che possano essere coperti tutti i posti disponibili per soddisfare il maggior numero di richieste».

Giovanni Pellacani, Presidenti SIDeMaST ha dichiarato: «il melanoma è in aumento e richiede oggi grande attenzione, ma disponiamo di uno strumento fondamentale: la diagnosi precoce. Con ‘Save Your Skin’ al Policlinico di Messina vogliamo sensibilizzare i cittadini sull’importanza di osservare la propria pelle, adottare corretti comportamenti di prevenzione e rivolgersi tempestivamente allo specialista in presenza di dubbi o cambiamenti sospetti. Intercettare precocemente la malattia può fare la differenza e contribuire concretamente a salvare vite».

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