Al via la seconda edizione del Reggio Calabria Street Food Fest 2026: gli orari e il programma

Ieri ha ufficialmente preso il via l’edizione 2026 del Reggio Calabria Street Food Fest sul lungomare Falcomatà. La prima fermata di un vero e proprio viaggio del gusto che unisce lo Stretto per poi raggiungere Campania, Puglia e Abruzzo. Sapori e colori dei migliori piatti del cibo da strada saranno protagonisti fino a domenica 26 aprile nelle 48 casette, tutte da scoprire.

Reggio Calabria Street Food Fest: valorizzare il territorio

Alberto Palella, amministratore unico di Eventivamente che ha ideato e organizzato l’evento ha tagliato il nastro. «Siamo di nuovo a Reggio Calabria e l’emozione è forte ripartiamo insieme ai tanti operatori che proporranno le loro specialità. Abbiamo aggiunto più corsie al ponte del gusto inaugurato lo scorso anno, parliamo di food, vini ed eccellenze. Non a caso abbiamo deciso di allargare l’area show cooking. Ma non dimentichiamo che questa è un’occasione per valorizzare il territorio, le sue potenzialità. Ci dobbiamo credere» – ha dichiarato.

Un invito raccolto dal sindaco facente funzione della Città Metropolitana di Reggio Calabria Carmelo Versace, presente al taglio del nastro. «Questa è l’anima autentica della città metropolitana, grazie a chi ha reso possibile tutto questo lavorando con impegno e passione. Un grande regalo e una grande occasione per il nostro territorio» – ha evidenziato.

Soddisfatto il sindaco facente funzione di Reggio Calabria, Domenico Battaglia: «molto felici di essere di nuovo al fianco di Eventivamente, vogliamo migliorare sempre più puntando sulle potenzialità dello Stretto unito da tradizione e cultura e sullo spirito di crescita della nostra città».

E infine, Alex Tripodi, assessore alle Attività Produttive del Comune di Reggio Calabria ha dichiarato: «un benvenuto e un in bocca al lupo a tutti gli operatori dello Stretto e a chi proviene da fuori regione».

Un’atmosfera calda e accogliente

Ma non poteva mancare la mascotte Bracioleone che ha salutato grandi e piccini e partecipato attivamente al momento clou dell’inaugurazione. E l’atmosfera si è fatta subito calda e accogliente, famiglie e ragazzi hanno affollato il lungomare già dal tramonto. Poi lo Street Food Fest ha ingranato la marcia più alta con l’apertura del primo dei nove show cooking previsti. Uno spazio con ben 70 posti, allestito da Gran Mirci come un vero e proprio ristorante che guarda lo Stretto. All’opera lo chef Nino Rossi direttamente Qafiz di Santa Cristina d’Aspromonte che ha conquistato una stella Michelin. Rossi ha deliziato il palato degli ospiti con un piatto che ha celebrato la Calabria e la sua biodiversità. Un risotto ai fiori di sambuco, vongole e pepe di Sechuan.

«Una ricetta che parte dalla raccolta delle erbe spontanee al centro il sambuco, ingrediente straordinario con diverse sfaccettature» – ha spiegato lo chef. Ad esaltare ancor di più i sapori proposti da Rossi, i vini della tenuta Regina di Sant’Angelo.

Show cooking e spettacolo al Reggio Calabria Street Food

Da un’eccellenza all’altra. Dietro ai fornelli hanno poi preso posto i maestri gelatieri Carmelo Caratozzolo e Andrea Serra. Due amici di lunga data e solo dopo colleghi, uniti dall’amore per la Calabria e dalla voglia di celebrarla attraverso i suoi prodotto tipici. Da qui è nato il dessert “Sapori dell’Aspromonte”, un gelato con olio evo e agrumi.

Lo show cooking, condotto dalla giornalista Valeria Zingale, ha offerto un’occasione per dialogare sulle tematiche del food e del territorio. Ospiti Piera Calderone, Diversity e Disability Manager Caronte & Tourist, Fabrizio Fanelli, responsabile commerciale Olio Pantaleo, il docente di Chimica degli Alimenti dell’Università di Messina, Nico Cicero e Francesco e Marco Idone, vinicoltori della tenuta Regina di Sant’Angelo. Al fianco di chef e maestri gelatieri i ragazzi dell’Istituto Professionale. alberghiero-turistico “Giovanni Trecroci” di Villa San Giovanni. Sarà possibile accedere agli altri Show tramite invito prenotabile gratuitamente sulla piattaforma www.eventbrite.it.

A rendere tutto ancora più travolgente gli artisti che si sono esibiti durante la serata. Dai funambolici movimenti della Compagnia Joculares, protagonista con lo spettacolo “Mr. Sardella Show” alla buona musica. Prima i brani selezionati da Alfredo Reni con la sua playlist “Cotti e suonati”, poi l’esibizione dal vivo sul palco montato a ridosso dell’area food con la Live Band Katia Crocè e Assioma Band. E infine tutti a ballare con le hit proposte nel Dj set di Enzo Romeo.

Reggio Calabria Street Food: molto più del cibo

Il Reggio Calabria Street Food Fest promuove il cibo di strada di qualità, ma è anche un attrattore per fare conoscere le tradizioni e il patrimonio culturale reggino, divenendo un’incisiva azione di marketing territoriale. Giornalisti e food blogger di tutta Italia parteciperanno al press tour organizzato per valorizzare le aziende locali specializzate nella produzione di vino, olio e formaggi e far scoprire le località di interesse storico e culturale della città metropolitana di Reggio Calabria con il suo brand territoriale “Animautentica”.

Il programma di oggi, giovedì 23 aprile:

ore 11.30 – 15.30 Alfredo Reni “Cotti e suonati”,

ore 18.30 Compagnia Joculares con gli spettacoli “Due Cuori e una Sinapsi” e “Aether”,

ore 18.30 – 20.00 Selezione musicale di sottofondo a cura di Alfredo Reni,

ore 18.30 – 21.00 Compagnia Joculares “I trampolieri“,

ore 19.30 Repliche spettacoli Compagnia Joculares,

ore 20.00 Dj set Massimo Trunfio,

ore 21.30 Live Band Rocco al Quadrato,

ore 23.30 – 01.00 Dj set Massimo Trunfio.

Gli show cooking previsti

Gli show cooking saranno i seguenti:

Ore 19:

Martina Dodeci E Rushan Xhafaj , ristorante Demenna S. Marco D’Alunzio – Vincenzo

Pennestrì, gelateria Sottozero (Reggio Calabria) Piatto proposto: Sgombro scottato, gjize, latticello di yogurt e “scavuna”.

, ristorante Demenna S. Marco D’Alunzio – Vincenzo Pennestrì, gelateria Sottozero (Reggio Calabria) Piatto proposto: Sgombro scottato, gjize, latticello di yogurt e “scavuna”. Vino: azienda agricola Altomonte Dessert: gelato “Scilla e Cariddi”, cioccolato bianco al bergamotto gelato all’olio evo e croccante di pistacchi.

Ore 21:

Giuseppe Raciti , ristorante Zash Riposto (Catania) 1 stella Michelin – Giuseppe Arena, gelateria Giuseppe Arena di Messina

, ristorante Zash Riposto (Catania) 1 stella Michelin – Giuseppe Arena, gelateria Giuseppe Arena di Messina Piatto proposto: “Il mio uovo croccante, omaggio a Reggio”, cipolla rossa, caciocavallo

silano, nduja e bergamotto. Vino: azienda agricola Caccamo.

silano, nduja e bergamotto. Vino: azienda agricola Caccamo. Dessert: gelato “Due anime in un sorbetto”, sorbetto di arancia rossa Val di Catania e

nocciola Argimusco dei Nebrodi.

Gli orari di apertura del Food Village:

Giovedì 23 aprile: dalle 11 alle 15 e dalle 18 all’,

Venerdì 24 aprile: dalle 11 alle 15 e dalle 18 all’1,

Sabato 25 aprile: dalle 13 all’1,

Domenica 26 aprile: dalle 11 alle 24,

Gli orari degli show cooking:

23-24-25-26 aprile: alle 19 e alle 21.

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