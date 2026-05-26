ME Fashion Award 2026: torna al Palacultura l’appuntamento con i big della moda italiana

Sta per tornare al Palacultura di Messina la IV edizione del ME Fashion Award 2026. Si tratta del premio nazionale conferito ai big della moda italiana, talentuosi designer, personaggi dell’innovazione e della cultura della moda e si terrà giovedì 28 maggio alle ore 20,00 al Palacultura “Antonello”.

L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Messina Unioncamere Sicilia, Camera di Commercio di Messina, Confartigianato Imprese Messina e Sicindustria.

ME Fashion Award 2026: storia e contemporaneità

L’organizzazione è curata da Patrizia Casale, owner di E-Motion, con il supporto dell’Amministrazione comunale e vanta anche il patrocinio della Camera Nazionale della Moda Italiana.

A condurre la kermesse sarà Carolina Rey, prossima conduttrice su Rai Uno di Unomattina estate, già a Prima Festival 2026 a Sanremo e da Samuel Peron, per anni colonna di Ballando con le Stelle ed oggi a “I fatti vostri” su Rai Due.

Il ME Fashion Award 2026 celebrerà la storia e la contemporaneità di Luisa Spagnoli, marchio che da generazioni veste le donne in Italia e nel mondo. Il riconoscimento sarà conferito a Nicoletta Spagnoli, amministratore delegato e direttrice creativa del brand. L’evento accoglierà poi la stilista e titolare della cattedra di fashion design presso l’accademia Belle Arti di Brera Francesca Liberatore. Quest’ultima ha conquistato le passerelle italiane e internazionali con uno stile capace di unire alta sartorialità, arte e moda responsabile.

A premiare sarà Daniela Fedi, una delle firme più autorevoli della moda e del giornalismo italiano, autrice di libri e mostre, oggi critico ed editorialista de “Il Giornale” e già collaboratrice di prestigiose riviste di settore. Spazio inoltre agli oltre 60 anni di storia di Tombolini, griffe di moda uomo ed eccellenza Made in Italy, che ha saputo proiettare nel

futuro la tradizione sartoriale di famiglia grazie a una visione contemporanea fatta di artigianalità, innovazione e sostenibilità. Uno speciale award alla carriera sarà invece conferito a Chiara Boni, stilista che fin dagli anni ’70 ha segnato la storia della moda: dal 2024 impegnata nella narrazione della sua straordinaria eredità creativa che presenterà in esclusiva per il ME Fashion Award una selezione di abiti storici che hanno caratterizzato la storia del costume italiano».

Talenti e valorizzazione

Il ME Fashion Award 2026 premierà anche le storie di successo nate in provincia di Messina come quella di Sam Badi, griffe di moda ecosostenibile fondato dal designer di Capo d’Orlando Marco Vinci oggi presente a Milano, una realtà che dimostra come anche dai piccoli centri possono partire idee capaci di affrontare le sfide globali mantenendo sempre forte il legame con la propria terra.

Il MFW renderà omaggio a Gianni Versace, genio della moda, in occasione degli 80 anni dalla nascita. Il premio sarà assegnato a Sabina Albano ed a Fabrizio Sudano, curatori della mostra “Gianni Versace. Terra Mater. Magna Graecia Roots Tribute”: tenutasi con grande successo al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, e rivelatasi una delle iniziative di maggior richiamo nel panorama culturale italiano degli ultimi mesi.

Media partner dell’evento sarà Startupitalia presente sin dalla sua prima edizione con la direttrice media eventi di Chiara Trombetta. In primo piano un’immagine dell’ecosistema del settore in Sicilia e la presentazione in scena di alcune fra le realtà più interessanti dell’Isola.

Immancabile al ME Fashion Award la presenza della scuole, quest’anno in particolare saranno presenti il Liceo Artistico “E. Basile” che ha curato la realizzazione dei premi agli stilisti, l’IIS “A.M. Jaci”, l’IIS Antonello, l’Accademia delle Belle Arti di Reggio Calabria e l’associazione per stranieri Ambassadors che parteciperanno ad alcuni momenti di formazione con i designer.

Ospiti della serata saranno Studio Danza di Mariangela Bonanno e la cantante Alessia Di Bella. Fino alle 13 del 27 maggio, e fino ad esaurimento dei posti disponibili, gli inviti gratuiti per partecipare alla serata possono essere richiesti al desk del Palacultura Antonello negli orari di apertura.

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