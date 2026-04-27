Al via le domande per l’iscrizione all’elenco degli scrutatori per le elezioni amministrative 2026 a Messina. Il Comune ha ufficializzato tempi e modalità per candidarsi a svolgere il ruolo di scrutatore in occasione delle elezioni amministrative in programma domenica 24 e lunedì 25 maggio, con eventuale turno di ballottaggio fissato per il 7 e 8 giugno. Vediamo tutti i dettagli per presentare domanda.

A partire dal 30 aprile e fino al 5 maggio 2026, gli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune di Messina potranno presentare la propria istanza per essere inseriti nell’elenco degli scrutatori. Da questo elenco verranno successivamente selezionati, tramite sorteggio, i nominativi destinati ai seggi elettorali.

Elenco scrutatori per le elezioni amministrative a Messina 2026: come fare domanda

Le domande per diventare scrutatori alle elezioni amministrative 2026 a Messina potranno essere inoltrate esclusivamente entro i termini indicati, scegliendo tra due modalità:

Online, accedendo al portale dedicato del Comune tramite SPID, CIE o CNS (attivo dal 30 aprile 2026);

In forma cartacea, compilando e firmando l’apposito modulo disponibile presso le sedi delle Circoscrizioni negli orari di apertura al pubblico oppure presso lo sportello dell’Ufficio Notifiche (stanza n. 63), al piano terra di Palazzo Zanca, in Piazza Unione Europea.

Orari per la consegna cartacea

Per chi sceglierà la modalità tradizionale, l’Ufficio Notifiche osserverà i seguenti orari di apertura:

Giovedì 30 aprile: 8:30-12:30 / 14:00-16:30

Venerdì 1° maggio: 8:30-12:30

Sabato 2 maggio: 8:30-12:30 / 14:00-16:30

Domenica 3 maggio: 8:30-12:30

Lunedì 4 maggio: 8:30-12:30 / 14:00-16:30

Martedì 5 maggio: 8:30-12:30 / 14:00-16:30

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