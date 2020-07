Blu Jet, più corse e nuovi orari per gli aliscafi tra Messina e Villa San Giovanni

È ufficiale, a partire da sabato 1 agosto aumentano gli aliscafi Blu Jet tra Messina e Villa San Giovanni. A comunicarlo è l’Azienda stessa con un avviso pubblicato sul sito internet ufficiale. Da domani, quindi, le navi veloci della Società effettueranno 15 corse giornaliere cadenzate tra una sponda e l’altra dello Stretto.

Lo avevano anticipato pochi giorni fa i deputati messinesi e portavoce del Movimento 5 Stelle Francesco D’Uva e Barbara Floridia: «Cinque coppie di corse aggiuntive nei collegamenti veloci tra Messina e Villa San Giovanni per garantire e implementare la continuità territoriale tra le sponde della Sicilia e della Calabria». Il numero di corse, si ricorda, era stato ridotto nella fase del lockdown e pian piano aumentato nel corso della cosiddetta fase 3.

In totale, quindi, a partire da domani, sabato 1 agosto, chi ha necessità di spostarsi tra Messina e Villa San Giovanni – per esempio per motivi di lavoro o di svago – avrà a disposizione delle corse in più. Nello specifico, dieci (contando sia l’andata che il ritorno), dalle ore 5.30 alle ore 00.30. Una particolare attenzione, nel definire la tabella oraria, è stata data alle coincidenze con i treni a lunga percorrenza.

«Per favorire l’integrazione intermodale – si legge in proposito sul sito Blu Jet –, gli orari delle navi veloci di Blu Jet sono in coincidenza con quelli dei treni a lunga percorrenza in arrivo e in partenza da Villa S. Giovanni, per garantire un facile interscambio fra i due mezzi di trasporto. L’introduzione dell’orario cadenzato aumenta anche l’offerta per i passeggeri che ogni giorno si spostano nello Stretto e per tutti coloro che usufruiscono del Trasporto Regionale per motivi di studio, lavoro e svago».

Nuovi orari degli aliscafi Blu Jet tra Messina e Villa San Giovanni

Pubblichiamo, di seguito, le tabelle dei nuovi orari degli aliscafi in vigore da sabato 1 agosto 2020, tra Messina e Villa San Giovanni:

Per maggiori informazioni e per consultare le tariffe dei biglietti è possibile visitare il sito ufficiale di Blu Jet.

