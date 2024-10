“Forti d’Autunno” Messina: appuntamento con la bellezza domenica 27 ottobre

Si chiama Forti d’Autunno ed è l’iniziativa, promossa dall’Amministrazione comunale, che prevede l’apertura di cinque Forti a Messina con mostre, animazioni, visite guidate, esposizioni e degustazioni. L’appuntamento è domenica 27 ottobre.

Il sindaco Basile ha dichiarato durante la conferenza stampa di presentazione: «l’organizzazione dell’apertura congiunta dei Forti messinesi, per il rilancio, la valorizzazione e la fruizione del patrimonio fortificato realizzato tra il 1888 e il 1914, nasce un anno e mezzo fa da un dialogo tra me e l’assessore Caruso. I Forti si apriranno alla città di Messina con mostre, animazioni, visite guidate, esposizioni e degustazioni. In più, si avrà la possibilità di conoscere luoghi non solo storici, ma anche altamente attrattivi e suggestivi. ‘Forti d’Autunno’ parte quest’anno in via sperimentale. L’auspicio è di poterla strutturare nelle prossime edizioni, dando la possibilità alla cittadinanza e ai turisti di visitare aree della nostra città meno conosciute».

Forti d’Autunno anche in Calabria

Il sindaco Federico Basie e l’assessore Enzo Caruso hanno evidenziato: «i Forti del periodo umbertino, posti a ‘guardia dello Stretto’, rappresentano oggi, per la loro posizione strategica, le più belle terrazze da cui ammirare lo Stretto e sono straordinari attrattori culturali, ambientali e turistici per la promozione dell’intera area integrata dello Stretto di Messina».

Inoltre hanno aggiunto: «il Comune di Messina, che ha rilanciato il coordinamento dei Forti dello Stretto, è parte attiva, accanto alle Associazioni e agli Enti, che ringraziamo per averli recuperati e valorizzati. La ‘prima edizione’ di Forti d’Autunno consentirà la conoscenza di cinque Forti e la promozione del territorio, attraverso un percorso sinergico e condiviso, in quanto i Forti sono presenti in vari punti della nostra città. A novembre sarà possibile conoscere quelli della sponda calabrese: Siacci (Matiniti sup.), Poggio Pignatelli e Gullì (Arghillà), sede del parco Ecolandia».

Il programma di “Forti d’Autunno” a Messina

Il programma prevede:

1) FORTE CAVALLI – Parco Museo Larderia – Associazione comunità Zancle – dalle ore 10 alle 17;

2) FORTE PETRAZZA – Parco Sociale Camaro – Consorzio Sol. E. – dalle ore 10 alle 17;

3) FORTE PUNTAL FERRARO – Colli San Rizzo – Azienda Foreste Demaniali – dalle ore 10 alle 20;

4) FORTE SAN JACHIDDU – Ritiro – Associazione Parco Ecologico San Jachiddu – dalle ore 10 alle 19;

5) FORTE DEI CENTRI – Salice – Cooperativa La Zagara – dalle ore 10 alle 17 del 10 novembre 2024;

In Calabria:

6) FORTE GULLI’ – Parco Ecolandia Arghillà – dalle ore 10 alle 17 del 3 novembre 2024;

7) FORTE POGGIO PIGNATELLI – Campo Calabro – dalle ore 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30, tutte le domeniche di novembre;

8) FORTE SIACCI – Campo Calabro – dalle ore 9.30 alle 13 e dalle 15.30 alle 19, tutte le domeniche di novembre.

L’iniziativa Forti D’Autunno a Messina è promossa dall’Amministrazione comunale, in collaborazione con il Centro Studi MEDFORT, l’Azienda Foreste Demaniali di Messina. Quest’ultima è custode del Forte Puntal Ferraro, e le associazioni referenti dei Forti Petrazza, Cavalli, San Jachiddu, Serra la Croce e Monte dei Centri.

