Enzo Piedimonte guiderà l’area pizzeria a Roma per il concerto del 1 Maggio

Il maestro pizzaiolo Enzo Piedimonte di Messina, anche per l’edizione 2025, guiderà l’area pizzeria del Concerto dell’1 Maggio a Roma. Piedimonte è stato già a Casa Sanremo e adesso si prepara per quest’altra grande occasione. I sindacati Cgil, Cisl e Uil l’hanno chiamato a coordinare il suo settore al concertone da loro organizzato.

Enzo Piedimonte a Roma per il concertone del 1 Maggio

Il ristoratore napoletano ma ormai messinese di adozione ha spiegato con entusiasmo: «essere riconfermato per il secondo anno consecutivo è una enorme gratificazione per me. La dedizione e la passione che metto nel mio lavoro mi premia con questi attestati di fiducia. Sono emozionato per la nuova avventura che mi appresto a vivere. Il concerto dell’1 Maggio è un evento che raccoglie artisti da tutta Italia e già lo scorso anno è stata un’esperienza indimenticabile».

Al suo fianco i colleghi di sempre e il suo corresponsabile Carmelo Pistritto. Enzo Piedimonte ha selezionato una brigata che con prelibatezze gastronomiche scandirà i momenti di pausa durate le esibizioni di cantanti e musicisti. A condurre il concertone dell’1 Maggio a Roma saranno Noemi, Ermal Meta e BigMama che condurranno la maratona musicale e televisiva con la partecipazione del fisico Vincenzo Schettini. Riuscirà quest’anno, Schettini insieme al maestro Piedimonte, a spiegare il segrete della bontà delle sue pizze?

Le specialità di Enzo Piedimonte hanno ottenuto prestigiosi riconoscimenti da Gambero Rosso e 50Top Pizza – Pizzerie Eccellenti. Si possono gustare tutto l’anno nella sua pizzeria a Rodia, villaggio sul mare della zona nord di Messina, punto di riferimento per la clientela affezionata che sarà coccolata con importanti novità. Il marchio Piedimonte sta infatti crescendo e la riconferma del maestro pizzaiolo come Responsabile Area Pizzeria è la dimostrazione della bontà del lavoro fin qui svolto.

