I mattoncini più famosi al mondo in mostra a Messina. Al Vittorio Emanuele c’è “I Love Lego”

“I Love Lego” arriva a Messina da oggi 30 ottobre e fino al 27 aprile 2025 al Teatro Vittorio Emanuele. Si tratta di una mostra che ha per protagonisti i mattoncini colorati più famosi al mondo, pensata per bambini e adulti, per giocare, per mettere alla prova la propria inventiva, passare il tempo in famiglia e con amici, per sognare e divertirsi.

Il sindaco di Messina, Federico Basile, ha ricordato che la mostra sarà un momento in cui bambini e genitori potranno stare insieme in una location suggestiva come quella del Teatro Vittorio Emanuele. Nei sei mesi in cui l’ente teatrale ospiterà la mostra, infatti, sono previsti diversi eventi importanti in cui verranno coniugati interessi diversi.

L’assessore Finocchiaro ha sottolineato che la mostra è stata fortemente voluta dall’Amministrazione e ha dichiarato: «abbiamo studiato la mostra “I Love Lego” per mesi e abbiamo visto che ha più di un milione di visitatori nel mondo. Oltre alla mostra ci sono i laboratori che danno un senso di quello che si sta vedendo».

Quello che “I Love Lego” vuole trasmettere è il messaggio socio-educativo importante, calato nel contesto del Teatro che sarà occasione per conoscerlo ancora meglio per tutti i visitatori che accoglierà.

“I Love Lego” Messina: il connubio tra il teatro e i mattoncini

L’architetto Marcello Amalfitano, uno degli autori della mostra, ha dichiarato ai microfoni di Normanno: «il Teatro di Messina ci ha ospitato in queste sale meravigliose e abbiamo la possibilità di portarvi vis a vis tutto quello che noi amiamo dei Lego. Qui non si comprano scatole di Lego ma si lavora di fantasia. Ci sono sei mondi distinti e ricchi di particolari. Divertitevi a trovare i personaggi nascosti nei diorami e venite a vedere la mostra perché è un’esperienza per tutti e potrete giocare e dare libero sfogo alla vostra creatività.

Orazio Miloro, commissario straordinario del Teatro Vittorio Emanuele ha spiegato: «”I Love Lego” è una mostra originale che si coniuga con la tradizione dei locali che la ospita e con la contemporaneità di un soggetto, la Lego, che rappresenta ancora oggi per i giovani un momento di grande interesse. Si tratta di un’occasione per vivere a tuttotondo il Vittorio Emanuele, in tutte le forme di cultura. La mostra è un’occasione che potrà attrarre un numero importante di visitatori ma soprattutto di famiglie. “I Love Lego” è un evento che viene a realizzarsi in una stagione teatrale che è in pieno corso di svolgimento e sta ottenendo un grande riscontro da parte del pubblico. Questo connubio viene a sposare la mission della nostra governance: ampliare sempre più la fascia di pubblico che frequenta il nostro teatro».

Laboratori e “caccia al personaggio”

“I Love Lego” è una mostra unica nel suo genere patrocinata e co-organizzata dal Comune di Messina, dal Teatro Vittorio Emanuele e promossa da Piuma in collaborazione con Arthemisia.

I diorami contano centinaia di migliaia di mattoncini. Per accompagnare e intrattenere i visitatori è presente un allestimento di opere ispirate alla storia dell’arte e rielaborate in chiave Lego. Ci sarà anche un grande laboratorio dove i bambini potranno sbizzarrirsi ad assemblare le proprie costruzioni.

Ad arricchire la mostra e renderla più dinamica, il visitatore è invitato anche ad una “caccia al personaggio”, una sfida nel rintracciare personaggi celebri (e non) nascosti all’interno delle installazioni.

La mostra non è direttamente sponsorizzata da LEGO m è realizzata grazie ad alcuni dei più grandi collezionisti del mondo.

“I Love Lego Messina”: gli orari

La mostra sarà visitabile:

dal lunedì al venerdì dalle 15:00 alle 19:30;

sabato e festivi dalle 10:00 alle 20:00;

domenica dalle 10:00 alle 16:45 (con ultimi ingresso alle 16).

Periodo natalizio intero:

dal 23 dicembre al 6 gennaio la mostra sarà aperta tutti i giorni dalle ore 10:00 alle 20:00 salvo le seguenti eccezioni:

domenica 29 dicembre e domenica 5 gennaio è visitabile dalle 10:00 alle 17:00;

il 24 dicembre e il 31 gennaio sempre, dalle 10:00 alle 17:00-

Il giorno di Natale, 25 dicembre 2024, la mostra rimarrà chiusa.

Costo dei biglietti:

intero: €10,00;

ridotto: €8,00 (bambini e ragazzi dai 5 ai 18 anni e studenti universitari con terresrino);

gratuito (da 0 a 5 anni).

I diorami in mostra

I sei diorami da ammirare della mostra “I Love Lego” rappresentano:

Liberazione;

Grande Diorama City;

Il Villaggio di Babbo Natale;

Grande Diorama Pirati;

Diorama Artico;

Diorama Classic Space

A questo link, ulteriori informazioni sulla mostra.

