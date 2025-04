Il Primo Maggio si festeggia alla spiaggia del Ringo di Messina: le iniziative

Quest’anno il Primo Maggio si festeggia alla spiaggia del Ringo di Messina. La Giunta guidata dal sindaco Federico Basile prosegue l’attività di valorizzazione della spiaggia del Ringo e, infatti, l’Amministrazione comunale ha deciso di organizzare in compartecipazione con l’Associazione Centro Storico un’iniziativa che intende offrire ai cittadini l’opportunità di celebrare insieme il Primo Maggio, Festa dei Lavoratori, proprio nella spiaggia del Ringo.

Primo Maggio alla spiaggia del Ringo di Messina

L’evento, affidato alle cure dell’Assessore ai Grandi Eventi, Massimo Finocchiaro, inizierà alle ore 10,00 e si concluderà alle 21,00.

Nel litorale di viale della Libertà, restituito alla fruizione dei messinesi, i cittadini, oltre a svolgere liberamente le attività

ricreative tipiche della giornata di festa, potranno beneficiare delle seguenti iniziative predisposte dal Comune e dall’Associazione Centro Storico:

Animazione per grandi e bambini a cura di Messina Social City;

Beach Volley in idoneo spazio attrezzato, a cura della società sportiva Team Volley;

DJ set & Live con Maurizio Presente e i Miscela Due, a partire dalle 16,00 e sino alle 21,00.

All’evento, come avviene sempre, le partecipate saranno presenti offrendo ciascuna il proprio contributo. MessinaServizi garantirà la pulizia, anche grazie alla presenza di isole ecologiche per la raccolta differenziata dei rifiuti. Nelle intenzioni del sindaco Federico Basile, la Festa del Primo Maggio al Ringo è un modo per condividere l’impegno strategico volto a recuperare il rapporto della città con il mare.

Simbolo di riscatto

Il sindaco di Messina Federico Basile ha dichiarato: «la spiaggia antistante il Lungomare Belfiore è stata di fatto inaccessibile per tanti anni. La nostra Amministrazione l’ha sottratta a questo destino e adesso è diventata il simbolo di un possibile riscatto del nostro territorio a beneficio della comunità, per una migliore qualità della vita».

Nel corso della manifestazione che si terrà il Primo Maggio, il sindaco Basile annuncerà le importanti novità programmate dall’Amministrazione comunale per migliorare ulteriormente la fruizione della spiaggia del Ringo in vista dell’imminente stagione estiva.

L’assessore ai Grandi Eventi, Massimo Finocchiaro, infine, nell’evidenziare positivamente la sinergia organizzativa con

l’Associazione Centro Storico, guidata da Anthony Greco, ha espresso la convinzione che la festa del Primo Maggio al Ringo otterrà un favorevole riscontro presso i cittadini, aprendo la strada ad altre iniziative del genere.

(3)