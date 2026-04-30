Anche quest’anno torna il TEDxMessina: appuntamento il 16 maggio al Polo Universitario Papardo

Presentata questa mattina alla Sala Senato dell’Università la nuova edizione del TEDxMessina 2026 che si svolgerà il 16 maggio alle 14:30 presso l’Aula Magna “Vittorio Ricevuto”, al Polo Universitario Papardo. L’evento è organizzato da un team di giovani messinesi che, dal 2018, porta in riva allo Stretto il format internazionale TEDx.

Il tema dei quest’anno sarà “Confini”. Confini intesi come la linea sottile tra ciò che siamo e ciò che potremmo diventare, l’ultimo passo prima del salto, il punto in cui qualcosa finisce e qualcos’altro inizia. Dal palco del TEDxMessina ascolteremo storie di chi ha abitato questi confini, di chi li ha attraversati, di chi ha imparato a riconoscerli e rispettarli e di chi ha trovato in un limite il punto da cui ripartire.

TEDxMessina 2026: creare comunità e legame con il territorio

Presenti alla conferenza stampa la Prorettrice alla Terza Missione e Associata di Fisica sperimentale presso il Dipartimento MIFT, prof.ssa Marina Trimarchi, il dott. Giuseppe Arrigo, Presidente dell’Associazione Startup Messina e organizzatore TEDxMessina e il dott. Joroen Spooren, Licenziatario e organizzatore TEDxMessina.

«Il TEDx crea comunità e legame con il territorio e tutti gli utenti potranno visitare le nostre strutture. Voglio ringraziare gli organizzatori che hanno dato voce all’Università di Messina grazie a questo evento, scegliendo per la seconda volta come location il Polo Universitario Papardo» – ha affermato la prof.ssa Trimarchi. «TEDxMessina è un evento ricco e dinamico, capace di connettersi con il territorio e di farlo conoscere sotto molteplici punti di vista a docenti, relatori e giovani. Ho personalmente partecipato a vari TEDx in altre città e la cifra più importante che lo caratterizza è la capacità di riuscire a formare una comunità con persone differenti, per esperienza, formazione e vissuto, che si incontrano per parlare di un tema specifico».

A spiegare l’edizione 2026 del TEDxMessina, Giuseppe Arrigo e Jeroen Spooren che si sono detti entusiasti di tornare nei locali dell’Università.

Giuseppe Arrigo ha spiegato: «il tema dei confini è davvero molto attuale. I confini vanno riaperti, difesi e, in alcuni casi, superati. Spesso intendiamo un confine come una linea netta ma se ci avviciniamo ci rendiamo conto che, in realtà, diventa meno nitida. Come in tutte le edizioni, sul palco si alterneranno speaker di diversa estrazione professione e culturale. I loro talk dureranno tra i 12 e i 18 minuti e ognuno di loro presenterà il proprio punto di vista rispetto al tema. Dietro ogni singolo talk c’è una preparazione non da poco degli speaker che vengono guidati e preparati per portare al meglio il loro messaggio. Si tratta di un lavoro che dura mesi, fatto unicamente per la comunità».

Il TEDxMessina prevede due blocchi e un coffee break che sarà anche motivo di confronto e contaminazione tra spettatori e i 9 speaker.

Come partecipare al TEDxMessina 2026

Il TEDxMessina è una manifestazione culturale senza scopo di lucro. L’incasso derivato dalla vendita dei ticket sarà utilizzato unicamente per coprire le spese dell’evento.

Giuseppe Arrigo ha ricordato inoltre che il TEDx è sostenuto da imprese, fondazioni non-profit e realtà che aiutano a portare nel territorio un evento che in Sicilia è un unicum da sei anni.

Prendere parte al TEDxMessina 2026 è semplicissimo. Basta acquistare il proprio biglietto sul sito ufficiale dell’evento e presentarsi sabato 16 maggio, alle ore 14:30, presso l’Aula Magna “Vittorio Ricevuto” – Polo Universitario Papardo.

Per gli studenti dell’Università degli Studi di Messina sarà possibile acquistare il ticket ad un prezzo scontato. Per poter usufruire della promozione basta selezionale l’opzione “Studenti” a questo link: https://www.tedxmessina.com/event/tedxmessina-2026/

Sabato 16 maggio, durante la fase di registrazione, a tutti coloro che avranno acquistato il ticket studenti sarà chiesto di mostrare una copia delle tasse universitarie, comprovante l’iscrizione all’anno accademico in corso.

Gli speaker del TEDxMessina 2026

Dei 9 speaker che si alterneranno sul palco, sono già stati resi noti 3 nomi:

Mauro Cavarra , psicoterapeuta e ricercatore;

, psicoterapeuta e ricercatore; Ella Bottom Rouge , performer di burlesque;

, performer di burlesque; Jacopo Romei, co-funder di Scaling Tales.

Il programma completo dell’evento e tutti gli aggiornamenti saranno pubblicati sul portale ufficiale del TEDxMessina. https://www.tedxmessina.com/

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