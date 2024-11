Un evento di altissimo valore, costruttivo ed edificante: il TEDxMessina 2024 è stato un successo

Grande successo per il TEDxMessina 2024. L’evento si è svolto ieri, sabato 16 Novembre, presso l’Aula Magna “Vittorio Ricevuto” del Campus Papardo dell’Università degli Studi di Messina.

Pubblico numerosissimo, speaker di altissimo livello e un tema: “Fata Morgana – tra realtà e illusione”. Dal palco del TEDxMessina 2024 ci si è immersi in un affascinante mondo sospeso tra “realtà e illusione”, esplorando le sottili linee che le separano.

Gli otto speaker, attraverso parole, suggestive immagini ed esperienze, hanno raccontato il loro concetto di Fata Morgana, portando le loro testimonianze personali e professionali.

Gli speaker del TEDxMessina 2024

Hanno calcato il palco del TEDxMessina:

Sebastiano Battiato – Professore ordinario di informatica e iCTLab founder – con il talk “Illusioni e menzogne dell’intelligenza artificiale”;

– Professore ordinario di informatica e iCTLab founder – con il talk “Illusioni e menzogne dell’intelligenza artificiale”; Anna Giordano – Naturalista e ambientalista – con il talk “Miraggi nel deserto, sogni per i falchi: una lotta per la natura”;

– Naturalista e ambientalista – con il talk “Miraggi nel deserto, sogni per i falchi: una lotta per la natura”; Antonio Bebba – Diversity, Equity and Inclusion Europe Lead – con il talk “Oltre i confini”;

– Diversity, Equity and Inclusion Europe Lead – con il talk “Oltre i confini”; Federica Constantini – Imprenditrice digitale, atleta e wellness coach – con il talk “Benessere o ben essere?”;

– Imprenditrice digitale, atleta e wellness coach – con il talk “Benessere o ben essere?”; Tania Velletri – Clinical monitor presso EHDN – con il talk “L’importanza di cambiare prospettiva”;

– Clinical monitor presso EHDN – con il talk “L’importanza di cambiare prospettiva”; Clemente Cedro – Medico psichiatra – con il talk “La coscienza della realtà immaginata”;

– Medico psichiatra – con il talk “La coscienza della realtà immaginata”; Simone Pirrotta – Project manager Agenzia Spaziale Italiana – con il talk “Lo Spazio non è poi così lontano”;

– Project manager Agenzia Spaziale Italiana – con il talk “Lo Spazio non è poi così lontano”; Mauro Curcurutu – Design director e poeta – con il talk “Agata Capra e la magia delle illusioni”.

A metà pomeriggio è stato offerto un gustoso coffee break a tutti i presenti a base di brioches salate, focacce e pasticcini.

TEDxMessina e il calore del pubblico

Un caloroso applauso del pubblico ha scaldato il team di organizzatori e speaker. Anche quest’anno l’evento ha confermato quanto i messinesi abbiano la profondità emotiva tale da riconoscere il potenziale edificante e costruttivo che portano eventi di altissimo livello come il TEDxMessina nella propria città. Un evento che, con dei talk di circa 15 minuti ciascuno, è capace di ispirare le menti e i cuori dei partecipanti e di arricchirli dal punto di vista culturale, professionale e umano.

Il TEDxMessina è stato organizzato da un team di professionisti messinesi che, dal 2018, porta in riva allo Stretto il format internazionale del TEDx. L’edizione 2024 ha avuto il patrocinio del Comune di Messina e dell’Università degli Studi di Messina.

Il TEDxMessina 2024 ha vantato il supporto dell’associazione Startup Messina e di Ardeek, agenzia di consulenza in ambito IT e marketing, nonché di altri partner locali che hanno creduto fortemente nel valore che porta TEDxMessina in riva allo Stretto, fra cui ATM S.p.a., ALuMnime e ITS Albatros.

