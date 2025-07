“Approdi – Un mare di Storie”. Alla scoperta dei vini di Casa Grazia e del buon cibo siciliano

“Approdi – Un mare di Storie” si è fermato a Patti per la sua quinta tappa. La rassegna itinerante di cibo e vino promossa ed organizzata da Casa Grazia, in omaggio ad Agrigento Capitale della Cultura 2025, ha avuto come location gli accoglienti locali di Pani e Cumpanaggiu. Per l’occasione, la rinomata panineria, salumeria e tavola calda e fredda ha proposto un menù degustazione in cui il vero e unico protagonista è stato il territorio. Dai salumi, ai formaggi, dal pane alla frutta: tutto ha raccontato la storia della Sicilia, con i suoi inconfondibili profumi e sapori.

Il menù degustazione e i vini di Casa Grazia

Euphorya, spumante rosè Frappato brut. Abbinato all’entrèe di cestino di stagione con formaggi freschi e frutta;

Lagodamare, vino frizzante. Abbinamento con crocchette di patate aromatizzate, verdure in pastella e sfiziosi fiori di zucca ripieni;

Laetitya, frappato 100%. Abbinamento con cotto di suino nero con filetti di zucchina marinata e crostino ai cereali.

Victorya1607, un vino rosso intenso ed avvolgente dove cogliere l’eleganza del Frappato e la forza del Nero d’Avola, espressioni dello straordinario Cerasuolo di Vittoria DOCG. Abbinamento con tortino di verdure di stagione e mortadella al tartufo.

Adorè, Moscato Bianco. Abbinamento con il dessert di crema inglese con sfera di fior di latte e frutti rossi.

A raccontare l’affascinante modo di Casa Grazia è stato Riccardo Vella, amministratore dell’azienda. Una storia iniziata nei primi anni del Novecento, quando la famiglia Brunetti ha iniziato la coltivazione delle proprie terre, e fra uliveti e frutteti, ha avviato la produzione di uve da mosto e di uva da tavola. A fare da cornice la Riserva Naturale Orientata del Lago Biviere di Gela, il più grande lago salato costiero della Sicilia. L’azienda della famiglia Brunetti è oggi alla sua terza generazione con i figli Emilio e Miryam e con Martina che lavorano con la stessa passione che caratterizza l’azienda dal primo giorno.

Gusto, eleganza e bellezza si sono incontrati in una serata all’insegna del racconto della bellezza e dei prodotti della Sicilia.

