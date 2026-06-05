Arriva la prima edizione del Salina Street Food Fest: appuntamento a Malfa il 5 giugno

Lo Street Food Fest sbarca anche a Salina. Tutto pronto per la prima edizione del Salina Street Food Fest che sarà a Malfa venerdì 5 giugno. Numerosissime le richieste di turisti e isolani che parteciperanno all’evento anche grazie al CITIS, il Consorzio Intercomunale Trasporti Isola Salina, che ha già previsto tra le 16 e le 18 e poi in tarda serata corse aggiuntive per consentire a chiunque lo desideri di raggiungere il luogo della manifestazione senza problemi.

Salina Street Food Fest: un percorso del gusto

Venerdì sera musica ed eccellenze enogastronomiche daranno vita a un connubio indissolubile, avendo sullo sfondo uno degli scenari più suggestivi dell’arcipelago. Lungo la via Roma si snoderà un vero e proprio percorso del gusto al quale parteciperanno 9 cantine locali e 18 attività tra ristoranti, strutture ricettive ed esercizi commerciali del posto, che permetteranno di scegliere tra ricette tradizionali, regionali e locali, vini eoliani e prodotti a chilometro zero.

L’evento è organizzato dall’associazione Isula di Salina – Pro Loco Malfa Aps. Quest’ultima è impegnata da anni a valorizzare il proprio territorio in collaborazione con Brand Eolie, società di promozione del patrimonio culturale, artistico ed enogastronomico delle Sette Sorelle del Tirreno che in quest’occasione ha fornito gli spettacoli musicali e ha collaborato nella gestione dei rapporti con i media.

La Pro Loco di Malfa e Brand Eolie hanno fatto un grande lavoro di promozione, supportati anche dalle aziende che hanno aderito all’iniziativa e l’hanno promossa sui propri canali social e sui propri siti, e l’altissimo numero di adesioni alla prima edizione è la prova che quando si coopera tra professionisti i risultati arrivano.

I sostenitori dell’iniziativa

Il Salina Street Food Fest ha il sostegno e il patrocinio degli assessorati regionali al Turismo, Sport e Spettacolo e all’Agricoltura. Poi ancora:

assessorato Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea,

la Città Metropolitana di Messina,

la Camera di Commercio peloritana e il Comune di Malfa.

Oltre alle istituzioni, il progetto è sostenuto:

dalla Condotta Isole Slow Siciliane,

dal Consorzio Malvasia delle Lipari,

dall’associazione Salina Isola Verde,

dalla Liberty Lines.

Tutte queste sono realtà impegnate nella promozione del territorio, delle produzioni locali e del turismo sostenibile.

Per ulteriori informazioni consultare le pagine social di Salina Pro Loco (facebook e instagram) e la pagina dedicata all’evento su Instagram Salina Street Food.

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