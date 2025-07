Air Show 2025 a Messina: le Frecce Tricolori pronte a incantare la Città dello Stretto

Presentato questa mattina a Palazzo Zanca l’Air Show 2025 che si terrà a Messina il 3 agosto 2025. Si tratta dell’evento acrobatico più atteso dell’estate messinese che, per la prima volta, vedrà esibirsi, tra gli altri, la leggendaria Pattuglia Acrobatica Nazionale: le Frecce Tricolori dell’Aeronautica Militare.

Durante la conferenza è stato illustrato il programma dell’evento, i dettagli organizzativi, le misure di sicurezza predisposte e le iniziative collaterali legate a una manifestazione che si preannuncia tra le più spettacolari e partecipate dell’estate 2025. L’Air Show Città di Messina 2025 è organizzato dall’Aero Club dello Stretto con il patrocinio del Comune di Messina e dell’Aeronautica Militare.

Air Show 2025 Messina: spettacolo indimenticabile

Il sindaco di Messina Federico Basile ha ricordato che l’Air Show 2025 a Messina segna il senso di appartenenza al Paese. «Sarà uno spettacolo. Il tricolore è rappresentato in tutte le Forze Armate e dell’ordine. L’auspicio è che, grazie a tutta la parte tecnica portata avanti in questi mesi, si potranno vivere quelle giornate in serenità. L’Air Show sarà uno spettacolo unico e indimenticabile» – ha dichiarato.

Anche il vicesindaco Salvatore Mondello ha ribadito l’orgoglio di avere un simile spettacolo a Messina. «È l’evento del 2025 senza nulla togliere a tutte le altre attività. Diventa l’evento dell’anno per l’importanza che ha e per il numero di persone coinvolte. Abbiamo l’onore di ospitare una Forza Armata con la quale non abbiamo spesso grandi occasioni di confronto. Ringrazio tutti coloro che hanno consentito che tutto ciò diventasse realtà» – ha affermato.

Il vicesindaco ha inoltre ricordato che già tre anni fa si voleva portare questa manifestazione in città e adesso l’obiettivo è raggiunto. «L’organizzazione è complessa. Abbiamo affrontato tutto con la dovuta attenzione. Siamo orgogliosi e felici di ospitare una manifestazione del genere, è un onore» – ha concluso.

Un evento straordinario nella massima sicurezza

L’Air Show 2025 a Messina si preannuncia essere a tutti gli effetti un vero e proprio spettacolo e, a tal proposito, l’assessore Massimo Finocchiaro ha dichiarato: «avere un simile evento nella propria città non capita a tutti e non capita tutti i giorni. È un evento straordinario che mira a rafforzare il brand Messina. Le immagini di quel giorno gireranno per tutto il mondo ed è un’importante occasione di visibilità per la nostra città. Siamo onorati di ospitare l’Aeronautica Militare».

L’assessore ha inoltre ricordato che i preparativi sono iniziati mesi fa e c’è un continuo confronto con tutti gli attori affinché la manifestazione si svolga in sicurezza e nel rispetto di tutti.

Per quanto riguarda la sicurezza, l’assessore Massimiliano Minutoli ha spiegato: «un evento di questa portata ha necessità di un’imponente macchina della sicurezza. Abbiamo predisposto un piano di emergenza a terra e per quella aerea ci ha pensato l’Aeronautica. Il piano ha coinvolto tutte le strutture: dalla Protezione Civile alla Polizia Municipale, senza dimenticare tutti i volontari e i Vigili del Fuoco. Inoltre, l’Atm Messina ha predisposto un piano straordinario per garantire mobilità con i mezzi pubblici senza utilizzare le auto».

Air Show 2025 Messina: la professionalità dell’Arma Azzurra

Il Colonnello Pilota Stefano Spreafico, Comandante del 41° Stormo e dell’Aeroporto dell’Aeronautica Militare di Sigonella, ha ringraziato la città di Messina per l’opportunità. «L’Air Show mostrerà la professionalità dell’Aeronautica, la cura per i dettagli. Per far volare un aereo è necessaria tantissima professionalità e c’è tanta preparazione dietro le quinte. Con il nostro contributo in questa manifestazione speriamo di valorizzare questa parte di Sicilia e dello Stretto» – ha dichiarato.

Il Coordinatore AM Capitano Pilota Stefano Capriello ha illustrato il programma dell’Air Show 2025 che si terrà a Messina. La manifestazione si aprirà con con una dimostrazione di ricerca e soccorso con donne e uomini dell’Arma Azzurra. A conclusione di tutto, ci sarà lo spettacolo delle Frecce Tricolori. «Il 2 agosto ci saranno le prove con tutti gli assetti che si vedranno anche giorno 3. Lo spettacolo andrà avanti anche a terra, dove l’Aeronautica ha allestito un Villaggio Azzurro attivo da sabato pomeriggio. Lì si potrà fare un’esperienza di simulazione di volo e si potranno rivolgere domande a carattere informativo con diffusione di materiale promozionale» – ha evidenziato.

Una macchina meravigliosa

Rino Sculco, Presidente Aero Club dello Stretto ha ricordato come tutti preparativi per l’Air Show 2025 a Messina sono iniziati già nel mese di gennaio. «Devo ringraziare il Comune di Messina nella sua interezza e gli assessori Finocchiaro e Minutoli. La Pattuglia è una macchina meravigliosa e per me è motivo di orgoglio aver organizzato la manifestazione con le Frecce e gli assetti» – ha affermato.

Anche il direttore della manifestazione, Francesco Moraci, ha sottolineato la volontà di portare la manifestazione a Messina già tre anni prima. Il direttore ha spiegato tutte le misure di sicurezza previste per una manifestazione di questa portata come, ad esempio, il fatto che il limite massimo in cui l’aeroplano si può avvicinare alla popolazione è di 230 metri. «In ogni manifestazione la ciliegina è la Pattuglia Acrobatica ma ci sono tanti altri attori. L’evento inizierà alle 15:20 e si aprirà con l’Inno d’Italia. Successivamente ci sarà il saluto del sindaco di Messina e la prima esibizione» – ha affermato.

La sicurezza è garantita sia per mare sia per terra e in più, a Grotte, ci sarà un’area dedicata esclusivamente ai disabili che saranno in prima fila con i propri accompagnatori.

Il conto alla rovescia per l’evento è ufficialmente iniziato.

