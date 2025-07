Estate 2025 a Messina: il programma degli eventi che animeranno la Città dello Stretto

Presentato questa mattina a Palazzo Zanca il calendario degli eventi “Estate 2025” di Messina. Il programma è frutto del lavoro sinergico dell’intera squadra di Assessori con il supporto delle Partecipate comunali. Il calendario degli eventi comprende appuntamenti musicali, artistici, culturali e ricreativi che animeranno tutta la città, dal centro alle zone nord e sud, per tutto il periodo estivo, e il calendario dell’edizione Vara 2025.

Eventi Estate 2025 a Messina: tanta musica da Capo Peloro a Villa Dante

Il calendario degli eventi dell’estate 2025 a Messina prevede il coinvolgimento dell’intera popolazione e dei giovani che non saranno soltanto spettatori ma anche protagonisti.

L’assessore Massimo Finocchiaro ha ricordato che molte attività sono già iniziate nelle location più conosciute come il Monte di Pietà, Villa Dante e il Giardino Corallo. «Nel cartellone ci sono circa 50/60 date. Molte di queste sono indirizzate su altre location come villaggi e quartieri che per noi non sono periferici. Il nostro obiettivo principale è quello di soddisfare l’intero territorio con i nostri eventi. All’arena di Villa Dante, oltre lo sport, avremo serate importanti e concerti come quello di Nino D’Angelo e spettacoli per bambini, come l’appuntamento con Lucilla giorno 31 luglio. Al Giardino Corallo, invece, alcune attività hanno già avuto inizio. A Capo Peloro avremo il concerto dei Ricchi e Poveri (il 27 luglio) e il Peloro Summer Challenge (dal 23 al 26 luglio). Quest’ultimo ha a che fare con lo sport per far vivere l’intera aria a giovani e alle famiglie. Sempre a Capo Peloro, domenica 20 luglio ci sarà il concerto di Roy Paci e Aretuska, in collaborazione con il Gruppo Caronte & Tourist che per festeggiare i suoi 60 anni ha pensato di donare un evento alla città» – ha spiegato l’assessore.

Fra gli appuntamenti musicali, il 19 agosto ci sarà Musica Sotto Le Stelle con il dj set e il 22 agosto il concerto dei The Kolors.

A proposito dei 60 anni del Gruppo Caronte & Tourist, Tiziano Minuti, Responsabile del Personale e della Comunicazione del Gruppo, ha spiegato: «abbiamo pensato di regalare un momento di svago e spensieratezza organizzando in partnership col Comune, un concerto che sarà molto divertente. Il concerto si terrà domenica 20 luglio e l’ingresso è gratuito previa prenotazione tramite link. In questi 60 anni di attività abbiamo sempre avuto un rapporto virtuoso con le amministrazioni comunali portato avanti con dignità e serietà».

Agosto messinese tra Frecce Tricolori, storia e tradizioni

L’assessore Enzo Caruso, ricordando l’agosto messinese, ha sottolineato come non possono mancare eventi di storia e tradizioni popolari come la Vara e i Giganti. Proprio per quanto riguarda la Vara, ha avuto avvio un progetto di restyling per gli abiti degli angeli e non solo: si sta cercando di recuperare la simbologia dei vestiti del 1500.

«Avremo il recupero dell’antica caccia al pesce spada nel Lago di Ganzirri. Sarà una rappresentazione teatrale all’interno del lago e si potrà assistere popolando il Lago Grande. Tra gli eventi storici da non dimenticare c’è la rievocazione storica dello sbarco di Don Giovanni d’Austria. Quest’anno ha importanti patrocini tra cui il Senato della Repubblica e la Camera dei Deputati. Si tratta di uno dei più importanti eventi storici del sud Italia. L’arena verrà allestita all’interno di Piazza Unione Europea» – ha spiegato.

Tra gli eventi di agosto, immancabile sarà l’appuntamento con le Frecce Tricolori il 3 agosto. «I tavoli tecnici non si sono mai fermati. Il 2 agosto ci saranno le prove. La durata complessiva della manifestazione è di circa 4 ore e lo spettacolo delle Frecce durerà 40 minuti. Anche se il 2 agosto ci saranno soltanto le prove, sarà ugualmente un momento di spettacolo. Durante quei due giorni, ci aspettiamo la collaborazione massima dei cittadini per evitare criticità. Verrà chiuso il tratto di strada da Torrente Pace a Torrente Guardia e ci sarà un servizio navetta. La Panoramica verrà lasciata libera per ragioni di sicurezza. Sarà un momento bellissimo perchè poche città hanno il privilegio di ospitare questo show» – ha sottolineato l’assessore Finocchiaro.

Tutti gli eventi dell’estate 2025 a Messina si potranno trovare sul sito eventi.comune.messina.it

