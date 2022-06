Elezioni Messina 2022. Liste di Federico Basile: tutti i voti dei candidati al Consiglio Comunale

Chiuso lo spoglio per le elezioni amministrative del 12 giugno 2022 a Messina: vediamo tutti i nomi e quanti voti hanno preso i singoli candidati al Consiglio Comunale delle liste a supporto di Federico Basile, eletto sindaco della città dello Stretto con Sicilia Vera. Nove le liste a suo favore, con all’interno gli ex assessori della Giunta precedente, l’ex primo cittadino Cateno De Luca, Ismaele Lavardera, e così via. Vediamo chi ha passato la soglia di sbarramento del 5% e chi è stato eletto.

Il pezzo è aggiornato in base ai dati del Comune di Messina forniti alle ore 16.36. Le sezioni scrutinate al momento sono 37 su 253.

Liste di Federico Basile al Consiglio Comunale di Messina: i voti dei candidati

Lista: AMO MESSINA – BASILE SINDACO – SICILIA VERA

Voti di lista: 2031

– Arbuse Silvestro detto Silvano – 43 (8.74%)

– Arena Sonia – 10 (2.03%)

– Bertino Gaspare – 0 (0%)

– Bonanzinga Davide – 2 (0.41%)

– Bungay John Federick – 26 (5.28%)

– Caprì Tindara – 5 (1.02%)

– Costa Graziella – 15 (3.05%)

– Cucinotta Stefania – 25 (5.08%)

– Currò Domenico – 12 (2.44%)

– D’Amico Salvatore – 11 (2.24%)

– D’Arrigo Giuseppa detta Giusy – 46 (9.35%)

– De Francesco Alessia – 5 (1.02%)

– Duca Valentina – 10 (2.03%)

– Faraone Andrea – 38 (7.72%)

– Germanà Nicola – 39 (7.93%)

– Grillo Carla – 6 (1.22%)

– La Cava Vincenzo – 64 (13.01%)

– Lo Presti Roberta – 3 (0.61%)

– Magazù Fortunata detta Nadia – 23 (4.67%)

– Mammoliti Francesco – 9 (1.83%)

– Mangano Domenica – 5 (1.02%)

– Micari Carmelo – 11 (2.24%)

– Millo Martina – 5 (1.02%)

– Minutoli Concetta detta Ketty – 16 (3.25%)

– Mirci Antonio – 5 (1.02%)

– Panebianco Antonio – 0 (0%)

– Parnasso Orazio detto Marcello – 28 (5.69%)

– Pettinato Salvatore detto Salvo – 2 (0.41%)

– Pidalà Giorgio – 13 (2.64%)

– Restuccia Maria – 9 (1.83%)

– Ruello Salvatore – 6 (1.22%)

– Turiano Giuseppe – 0 (0%)

Lista: BASILE SINDACO DI MESSINA – DE LUCA PRESIDENTE – SICILIA VERA

Voti di lista: 11276

– Arigò Caterina – 22 (0.99%)

– Busà Giuseppe – 8 (0.36%)

– Calafiore Alessandra – 89 (4.02%)

– Caminiti Francesco – 13 (0.59%)

– Cannata Letteria detta Liana detta Liliana – 27 (1.22%)

– Caruso Vincenzo detto Enzo – 47 (2.12%)

– Cipolla Francesco detto Ciccio – 91 (4.11%)

– Colao Giuseppe – 31 (1.4%)

– Costa Giuseppe – 35 (1.58%)

– D’Arrigo Rosaria – 81 (3.66%)

– De Leo Alessandro detto Sandro – 248 (11.21%)

– Di Ciuccio Rosaria Rita detta In Spinella – 56 (2.53%)

– Falcone Antonella – 23 (1.04%)

– Feminò Antonia detta Antonella – 80 (3.62%)

– Gallo Francesco – 30 (1.36%)

– Gemelli Maurizio – 9 (0.41%)

– Giannetto Serena – 197 (8.9%)

– Macrì Antonino detto Tonino – 31 (1.4%)

– Minutoli Massimiliano detto Massimo detto Max detto Macs – 190 (8.59%)

– Mondello Salvatore detto Salvo – 70 (3.16%)

– Musolino Dafne detta Daffine – 91 (4.11%)

– Oteri Cosimo detto Morabito – 143 (6.46%)

– Pergolizzi Sebastiano detto Nello – 130 (5.87%)

– Previti Carlotta – 121 (5.47%)

– Principato Antonino detto Nino – 37 (1.67%)

– Restuccia Giulia – 18 (0.81%)

– Saija Francesco detto Isaja detto Saiya detto Ciccio – 35 (1.58%)

– Schepis Giuseppe – 123 (5.56%)

– Trischitta Giuseppe detto Pippo – 37 (1.67%)

– Vermiglio Diego – 40 (1.81%)

– Vita Massimiliano – 38 (1.72%)

– Andreacchio Maria Carlotta – 22 (0.99%)





Lista: GLI AMICI DI FEDERICO – BASILE SINDACO – SICILIA VERA

Voti di lista: 579

– Basile Federico – 4 (3.85%)

– Aloisi Laura – 3 (2.88%)

– Aloisio Antonella – 1 (0.96%)

– Arena Luca – 1 (0.96%)

– Bombara Antonio – 1 (0.96%)

– Bruno Martino – 3 (2.88%)

– Castelli Silvia – 0 (0%)

– Chillè Luigi – 0 (0%)

– Condò Antonino detto Nino – 7 (6.73%)

– Costa Giuseppa detta Giusy – 0 (0%)

– D’Arrigo Maria Rita – 3 (2.88%)

– Cuccio Giovanna – 1 (0.96%)

– Famà Caterina – 0 (0%)

– Fisichella Rosaria – 2 (1.92%)

– Gabriele Gaia Caterina detta Gaia – 1 (0.96%)

– Galletta Giuseppe dette Peppe – 0 (0%)

– Gangemi Santino – 9 (8.65%)

– Garufi Simona – 4 (3.85%)

– Gentile Nancj – 18 (17.31%)

– Graci Michele – 2 (1.92%)

– La Macchia Eugenio – 6 (5.77%)

– La Rosa Anna Maria – 2 (1.92%)

– Liddino Maria Antonella detta Marinella – 1 (0.96%)

– Liotta Emanuele – 7 (6.73%)

– Mondello Letterio Davide detto Davide – 2 (1.92%)

– Nunnari Lucio – 1 (0.96%)

– Paratore Stefano – 18 (17.31%)

– Platania Salvatore detto Salvo – 0 (0%)

– Quattroni Graziana – 3 (2.88%)

– Santoro Alessandro – 3 (2.88%)

– Scalone Antonino detto Antonio – 1 (0.96%)

– Scarpaci Antonino – 0 (0%)

Lista: PRIMA L’ITALIA

Voti di lista: 3418

– Germanà Antonino detto Nino – 28 (2.72%)

– Alessandro Cinzia – 3 (0.29%)

– Augliera Nazzareno detto Reno – 21 (2.04%)

– Bonina Francesca – 1 (0.1%)

– Brigandì Letteria detta Titti – 0 (0%)

– Calabrò Carmelo – 5 (0.49%)

– Cantello Mirko – 61 (5.93%)

– Carfì Patrizia – 43 (4.18%)

– Centofanti Amalia – 158 (15.37%)

– Cervino Gabriele – 27 (2.63%)

– Crimi Giovanna – 0 (0%)

– Cucè Natale detto Lino – 54 (5.25%)

– Cutè Ivan – 65 (6.32%)

– De Salvo Marco detto Dario – 21 (2.04%)

– Fastuca Emilio – 46 (4.47%)

– Ferrara Carmelo – 3 (0.29%)

– Finocchiaro Alessandra – 3 (0.29%)

– Giaimo Rosario detto Saro – 14 (1.36%)

– Grillo Laura – 11 (1.07%)

– La Ferla Gioele – 23 (2.24%)

– Macrì Stefano – 0 (0%)

– Milanese Giuseppe – 55 (5.35%)

– Novena Noberto – 3 (0.29%)

– Pagano Luigi detto Gigi – 24 (2.33%)

– Previte Giovanna – 6 (0.58%)

– Pria Gaetano – 37 (3.6%)

– Rello Matteo – 2 (0.19%)

– Sciuto Letteria detta Giovanna – 55 (5.35%)

– Spadaro Ornella – 17 (1.65%)

– Spampinato Gaiamaria – 6 (0.58%)

– Vadalà Diego – 1 (0.1%)

– Villari Giuseppe – 235 (22.86%)

Lista: CON DE LUCA PER BASILE SINDACO – SICILIA VERA

Voti di lista: 6119

– De Luca Cateno – 227 (26.09%)

– Argento Annamaria – 4 (0.46%)

– Bertuccelli Giuseppa detta Pinella – 40 (4.6%)

– Brancato Antonio detto Tonino – 24 (2.76%)

– Brigandì Alessandro detto Briga – 7 (0.8%)

– Sergio Buonamonte – 13 (1.49%)

– Calabrò Antonino detto Nino – 27 (3.1%)

– Carrolo Elisabetta – 26 (2.99%)

– Caruso Salvatore detto Salvo – 36 (4.14%)

– Catanzaro Ivan – 17 (1.95%)

– Dominici Laura – 6 (0.69%)

– Famà Fabio – 5 (0.57%)

– Giuliano Gianluca – 1 (0.11%)

– Grasso Giovanni – 31 (3.56%)

– Impollonia Teresa – 18 (2.07%)

– Irrera Cristiana – 31 (3.56%)

– Laganà Domenico detto Mimmo – 23 (2.64%)

– La Rosa Giovanni – 9 (1.03%)

– Lo Presti Concetta detta Bruna – 5 (0.57%)

– Masuri Giovanna – 8 (0.92%)

– Milazzo Margherita detta Margò – 18 (2.07%)

– Mortelliti Raimondo – 22 (2.53%)

– Papa Salvatore – 65 (7.47%)

– Passari Antonino detto Nino – 29 (3.33%)

– Patriciello Giuseppe – 28 (3.22%)

– Rinaldo Raffaele detto Tobia detto Rinaldi – 33 (3.79%)

– Rotondo Emilia – 43 (4.94%)

– Scaravaggi Sabina – 7 (0.8%)

– Sciarrone Francesco – 8 (0.92%)

– Spignolo Luigi – 20 (2.3%)

– Velini Vincenzo – 25 (2.87%)

– Vicidomini Domenica detta Mimma – 14 (1.61%)

Lista: MAI PIU’ BARACCHE – BASILE SINDACO – SICILIA VERA

Voti di lista: 339

– La Vardera Ismaele – 4 (6.78%)

– Barrile Andrea – 1 (1.69%)

– Buta Piera – 1 (1.69%)

– Celano Antonella Gresia detta Antonella – 20 (33.9%)

– Celona Angelo – 4 (6.78%)

– Conti Roberta – 0 (0%)

– Cuccio Giuseppe – 0 (0%)

– Cucinotta Simona – 1 (1.69%)

– Currò Rosario detto Pippo – 0 (0%)

– Di Mento Cristian – 2 (3.39%)

– Ingemi Maurizio – 0 (0%)

– La Spina Emanuel – 2 (3.39%)

– Laganà Angela – 0 (0%)

– Malta Margherita – 0 (0%)

– Mangano Rigano Cettina – 0 (0%)

– Mondello Maria Tindara detta Tindara – 4 (6.78%)

– Di Dio Sebastiano Pio – 4 (6.78%)

– Piccolo Rosario – 3 (5.08%)

– Puglisi Nicola – 0 (0%)

– Ragusi Daniela – 0 (0%)

– Rizzo Carmela detta Melania – 0 (0%)

– Saccà Ivan – 9 (15.25%)

– Salvo Domenica – 3 (5.08%)

– Seminara Grazia – 0 (0%)

– Savarese Salvatore – 0 (0%)

– Spadaro Mariangela detta Mary – 0 (0%)

– Tedesco Antonio – 0 (0%)

– Trombetta Carmela – 0 (0%)

– Urdì Rosaria – 0 (0%)

– Vento Natalia detta Nadia – 0 (0%)

– Zullo Gyada – 0 (0%)

– Marretta Gaetana detta Tania – 1 (1.69%)

Lista: ORGOGLIO MESSINESE – BASILE SINDACO – SICILIA VERA

Voti di lista: 678

– Amante Paola detta Debora – 16 (10.39%)

– Aquila Calabrò Roberto – 22 (14.29%)

– Arigò Pietro – 2 (1.3%)

– Bonanno Valerio – 0 (0%)

– Cacciola Andrea – 4 (2.6%)

– Cannata Santi detto Santino – 10 (6.49%)

– Costantino Valentina – 4 (2.6%)

– Dell’Angelo Valentina – 0 (0%)

– Di Stefano Biagina – 1 (0.65%)

– Fiumanò Francesco – 0 (0%)

– Gentile Andrea – 2 (1.3%)

– Giuffrè Vincenzo – 0 (0%)

– Intilisano Laura – 1 (0.65%)

– La Spada Stefano – 1 (0.65%)

– Mirci Pompeo – 5 (3.25%)

– Morabito Maurizio – 1 (0.65%)

– Munafò Francesca – 4 (2.6%)

– Munaò Luca – 1 (0.65%)

– Muscolino Luigi – 8 (5.19%)

– Occhipinti Giovanni – 1 (0.65%)

– Palermo Massimo – 15 (9.74%)

– Proscia Maria Savina – 19 (12.34%)

– Puleo Antonio – 11 (7.14%)

– Rizzo Gaetano – 4 (2.6%)

– Romeo Giulia – 11 (7.14%)

– Ruello Teresa – 0 (0%)

– Settineri Giuseppe – 1 (0.65%)

– Spaticchia Francesco detto Franco – 3 (1.95%)

– Squadrito Mauro – 2 (1.3%)

– Staiti Domenico detto Mimmo – 1 (0.65%)

– Sulfaro Maria – 1 (0.65%)

– Triolo Evelina – 3 (1.95%)

Lista: SENZA SE E SENZA MA – BASILE SINDACO – SICILIA VERA

Voti di lista: 633

– Abbate Angelo Giuseppe detto Angelo – 3 (2.04%)

– Allegra Carmela detta Melania – 4 (2.72%)

– Allò Raffaele – 3 (2.04%)

– Amante Carmelinda detta Linda – 1 (0.68%)

– Antonuccio Irene – 4 (2.72%)

– Arena Marisa – 11 (7.48%)

– Boscia Ivana – 17 (11.56%)

– Bicchieri Simone – 10 (6.8%)

– Caruso Francesco – 5 (3.4%)

– Celeste Cosimo – 2 (1.36%)

– Centorrino Mirko Alessio – 1 (0.68%)

– Cilione Carmen – 0 (0%)

– Coronella Alessandra – 8 (5.44%)

– Di Bella Nunzio – 10 (6.8%)

– Di Dio Tamara – 2 (1.36%)

– Donato Antonio – 0 (0%)

– Filippone Leonardo – 5 (3.4%)

– Formica Stefania – 16 (10.88%)

– Gentile Daniela – 3 (2.04%)

– Lembo Rosaria – 0 (0%)

– Lo Presti Maria Giovanna detta Maria – 0 (0%)

– Merlino Caterina – 3 (2.04%)

– Micali Francesco detto Ciccio – 0 (0%)

– Pietrafitta Alessia – 9 (6.12%)

– Radesi Emanuela – 0 (0%)

– Raffa Giuseppina detta Giusy – 7 (4.76%)

– Rizzo Giovanna – 0 (0%)

– Saraceno Vittoria – 2 (1.36%)

– Scilluffo Marzia Ludovica – 3 (2.04%)

– Solano Noemi – 5 (3.4%)

– Spadaro Gloria – 9 (6.12%)

– Sturniolo Antonino detto Nino Cita – 4 (2.72%)

Lista: INSIEME PER IL LAVORO CLARA CROCE’ – BASILE SINDACO – SICILIA VERA

Voti di lista: 623

– Crocè Concetta detta Clara – 51 (28.98%)

– De Francesco Rosalinda – 3 (1.7%)

– Abbadessa Michele – 2 (1.14%)

– Nocita Carlo – 3 (1.7%)

– Bartolotta Carmen – 1 (0.57%)

– Oteri Simona – 7 (3.98%)

– Versace Eugenio – 7 (3.98%)

– Celona Angela – 1 (0.57%)

– Romagnoli Giovanna – 1 (0.57%)

– Sorrenti Domenico detto Daniele – 8 (4.55%)

– Mondo Maria – 7 (3.98%)

– Gentile Ester – 12 (6.82%)

– Bennardelli Francesco – 3 (1.7%)

– Todaro Maria – 6 (3.41%)

– Cavallaro Danilo – 18 (10.23%)

– Crocè Giovanna – 9 (5.11%)

– Pollara Antonina detta Antonella – 1 (0.57%)

– Minutoli Flavia – 5 (2.84%)

– Malvagna Carmine – 1 (0.57%)

– De Salvo Angela – 4 (2.27%)

– Barbaro Rosario – 4 (2.27%)

– Lusitano Domenica – 0 (0%)

– Gumina Angela – 4 (2.27%)

– Romano Roberto – 2 (1.14%)

– Parrino Serafina – 0 (0%)

– Triolo Rosaria – 2 (1.14%)

– Casale Sara – 2 (1.14%)

– Coccoli Rosaria – 1 (0.57%)

– Morabito Luigi – 4 (2.27%)

– Del Popolo Daniela – 4 (2.27%)

– Sanfilippo Santi – 3 (1.7%)

– Roccamo Giuseppe – 0 (0%)

(48)