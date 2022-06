Elezioni Messina, Federico Basile ha il premio di maggioranza in Consiglio Comuanle – VIDEO

Adesso è ufficiale: il sindaco di Messina, Federico Basile, ha ottenuto il premio di maggioranza in Consiglio Comunale. Avrà quindi 20 dei 32 seggi a disposizione delle proprie liste. La spiegazione del perché l’ha data, nella diretta che troverete più in basso, il presidente del seggio elettorale, Corrado Bonanzinga.

Dopo 17 giorni di scrutinio, verifiche e controverifiche, interpretazioni e contro interpretazioni, l’ufficio elettorale ha chiuso la partita. Studiate le carte, si è deciso di assegnare il premio di maggioranza. La prima questione, quindi, è chiusa. Resta quello di capire come saranno distribuiti i seggi tra centrodestra e centrosinistra, stante che il secondo classificato, Maurizio Croce, ha dichiarato pochi giorni fa la sua intenzione di accettare il proprio seggio in Consiglio Comunale.

Il premio di maggioranza assegna alle liste legate a Federico Basile 20 seggi in Consiglio Comunale. Bisogna adesso capire come saranno suddivisi gli altri seggi tra centrodestra e centrosinistra: le opzioni sono due, rispettivamente o 8 e 4 oppure 7 e 5 (contando anche Croce). Domani, in ogni caso, si saprà di più.

Ecco di seguito la spiegazione del premio di maggioranza a Federico Basile ufficializzata dall’Ufficio elettorale oggi a Palazzo Zanca.

