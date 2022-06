Messina, Maurizio Croce: «Accetterò il seggio in Consiglio Comunale» – VIDEO

Lo ha comunicato lui stesso: il candidato sindaco del centrodestra, Maurizio Croce, accetterà il seggio che gli spetta nel Consiglio Comunale di Messina. Lo ha confermato questa mattina, a margine dell’incontro voluto dal sindaco Federico Basile, per un confronto con i suoi avversari alle recenti elezioni amministrative. Un progetto da portare avanti tra le mura di Palazzo Zanca? «Quello dell’acquario».

C’è ancora da capire, esattamente, come sarà composto il Consiglio Comunale, dato che lo scrutinio con le relative verifiche è ancora in corso tra le pareti del Comune; ma una cosa è certa: il secondo arrivato, il candidato del centrodestra, già rientrato all’Ufficio commissariale contro il dissesto idrogeologico della Regione come soggetto attuatore, siederà all’Assemblea tra le file dell’opposizione.

Dopo averci spiegato di cosa si è discusso dietro la porta chiusa della stanza del sindaco Federico Basile, Maurizio Croce ha confermato: «Il seggio lo prenderò di sicuro, mi spetta, aspetto di vedere chi saranno gli altri 31 consiglieri». Un progetto della campagna elettorale che gli piacerebbe vedere realizzato? Ecco le sue risposte.

Alla domanda poi sul ruolo del centrodestra in Consiglio Comunale, ha risposto: «Basile ha chiesto un passaggio politico di dialogo in consiglio comunale. L’atteggiamento non sarà lo stesso di oggi perché il leader del suo movimento non ha dimostrato di voler dialogare».

