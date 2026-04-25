Elezioni Messina 2026: liste e nomi dei candidati al Consiglio Comunale con Antonella Russo

Ormai manca meno di un mese alle elezioni comunali 2026 e a Messina i candidati alla carica di sindaco hanno presentato le liste per il Consiglio Comunale: ecco tutti nomi dei candidati che sostengono Antonella Russo, scelta dal centrosinistra come aspirante sindaco della città dello Stretto.
Liste di Antonella Russo: tutti i nomi dei candidati al Consiglio Comunale di Messina
Lista Partito democratico
- Arena Angela
- Baldone Alberto
- Barbarino Valeria
- Brenno Gianluca
- Calabro’ Felice
- Cannistra’ Sabrina
- Cavallaro Danilo
- De Luca Alessandro
- Doddis Giovanna
- Fiordaliso Carmela
- Giannetto Grazia
- Girolamo Maria
- Girone Natalina
- Graziano Andrea
- Isaja Gaetano Detto “Saia” Detto “Tani”
- Jaci Alberto Detto “Iaci”
- Midiri Giuseppe
- Naccari Sarah
- Panella Carmela Detta “Lina”
- Paone Samuele
- Perrone Maria Detta “Mariella”
- Portaro Antonino
- Rando Giuseppe
- Ruggeri Valentina
- Russo Alessandro Detto “Ale” Detto Alessandro”
- Russo Antonia Detta “Antonella”
- Satullo Gaetano Detto “Tanjo”, Detto “Tanio”, Detto “Tanino”
- Sciutteri Antonino Detto “Nino”
- Sirti Giuseppe
- Terranova Giampiero
- Trischitta Danilo
- Vitarelli Giuseppe
Lista M5S + Controcorrente
- Andreozzi Antonio
- Buffo Tindara Detta Titty
- Cannistrà Cristina
- Costa Santa Detta Santina
- Costantino Santo Detto Santino
- Curreri Claudia Detta Currieri Detta Corrieri Detta Strangi
- Cute’ Francesco
- De Leo Silvana
- Destro Grazia
- Egitto Francesco
- Falliti Cosimo
- Galletta Felice
- Giacobbe Gianfranco
- Giorgianni Salvatore
- Giuliano Tiziana
- Gugliandolo Lucia
- Lando Giuseppe Detto Pippo
- Lao Incognito Gianluca Detto Lao
- Leonardo Elisa
- Munaò Mariagrazia
- Musolino Andrea
- Parnasso Orazio Detto Marcello
- Pisano Paolo
- Popolo Carmelo
- Portaro Anna
- Raffaele Francesco
- Rella Maurizio
- Russo Francesca
- Russo Leonardo Detto Leo
- Smeriglio Marco
- Zangla Giuseppe Detto Peppe
- Zucco Carmelo
(9)