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Elezioni Messina 2026: liste e nomi dei candidati al Consiglio Comunale con Antonella Russo

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2' min di lettura

Ormai manca meno di un mese alle elezioni comunali 2026 e a Messina i candidati alla carica di sindaco hanno presentato le liste per il Consiglio Comunale: ecco tutti nomi dei candidati che sostengono Antonella Russo, scelta dal centrosinistra come aspirante sindaco della città dello Stretto.

Liste di Antonella Russo: tutti i nomi dei candidati al Consiglio Comunale di Messina

Lista Partito democratico

  1. Arena Angela
  2. Baldone Alberto
  3. Barbarino Valeria
  4. Brenno Gianluca
  5. Calabro’ Felice
  6. Cannistra’ Sabrina
  7. Cavallaro Danilo
  8. De Luca Alessandro
  9. Doddis Giovanna
  10. Fiordaliso Carmela
  11. Giannetto Grazia
  12. Girolamo Maria
  13. Girone Natalina
  14. Graziano Andrea
  15. Isaja Gaetano Detto “Saia” Detto “Tani”
  16.  Jaci Alberto Detto “Iaci”
  17. Midiri Giuseppe
  18. Naccari Sarah
  19. Panella Carmela Detta “Lina”
  20. Paone Samuele
  21. Perrone Maria Detta “Mariella”
  22. Portaro Antonino
  23. Rando Giuseppe
  24. Ruggeri Valentina
  25. Russo Alessandro Detto “Ale” Detto Alessandro”
  26. Russo Antonia Detta “Antonella”
  27.  Satullo Gaetano Detto “Tanjo”, Detto “Tanio”, Detto “Tanino”
  28. Sciutteri Antonino Detto “Nino”
  29. Sirti Giuseppe
  30. Terranova Giampiero
  31. Trischitta Danilo
  32. Vitarelli Giuseppe

Lista M5S + Controcorrente

  1. Andreozzi Antonio
  2. Buffo Tindara Detta Titty
  3. Cannistrà Cristina
  4. Costa Santa Detta Santina
  5. Costantino Santo Detto Santino
  6. Curreri Claudia Detta Currieri Detta Corrieri Detta Strangi
  7. Cute’ Francesco
  8. De Leo Silvana
  9. Destro Grazia
  10. Egitto  Francesco
  11. Falliti Cosimo
  12. Galletta Felice
  13. Giacobbe Gianfranco
  14. Giorgianni Salvatore
  15. Giuliano Tiziana
  16. Gugliandolo Lucia
  17. Lando Giuseppe Detto Pippo
  18. Lao Incognito Gianluca Detto Lao
  19. Leonardo Elisa
  20. Munaò Mariagrazia
  21.  Musolino Andrea
  22. Parnasso Orazio Detto Marcello
  23. Pisano Paolo
  24. Popolo  Carmelo
  25. Portaro Anna
  26. Raffaele Francesco
  27. Rella Maurizio
  28. Russo Francesca
  29. Russo Leonardo Detto Leo
  30. Smeriglio Marco
  31. Zangla Giuseppe Detto Peppe
  32. Zucco Carmelo

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