Elezioni Messina 2026: tutte le liste e i nomi dei candidati al Consiglio Comunale

È scoccato il gong, la finestra temporale per la presentazione delle liste dei candidati al Consiglio Comunale di Messina per le elezioni amministrative 2026 si è chiusa e chi non ha fatto in tempo è ormai fuori dalla gara. Vediamo gli elenchi completi, suddivisi per candidato sindaco.

Anche quest’anno, come nel 2018 l’elenco degli aspirati nuovi consiglieri comunali è piuttosto lunga, complice la numerosità delle liste presentate. Al fianco di Federico Basile, infatti ci sono 15 liste ; con Antonella Russo 2 liste; con Gaetano Sciacca una lista; con Marcello Scurria 7 liste; con Lillo Valvieri una lista.

Le liste dei candidati al Consiglio Comunale di Messina alle elezioni 2026

Di seguito, tutte le liste, suddivise per candidato Sindaco:

Le liste dei candidati al Consiglio Comunale con Federico Basile ;

; Le liste dei candidati al Consiglio Comunale con Antonella Russo ;

; Le liste dei candidati al Consiglio Comunale con Gaetano Sciacca ;

; Le liste dei candidati al Consiglio Comunale con Marcello Scurria ;

; Le liste dei candidati al Consiglio Comunale con Lillo Valvieri.

Con la presentazione ufficiale delle candidature a sindaco della città dello Stretto e delle liste con gli aspiranti futuri membri del Consiglio Comunale, la corsa alle elezioni amministrative di Messina entra finalmente nel vivo. I cittadini messinesi saranno chiamati alle urne il 24 e 25 maggio 2026.

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