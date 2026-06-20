Elezioni Messina 2026: proclamato il nuovo Consiglio Comunale – TUTTI I NOMI

A quasi un mese dalle elezioni amministrative 2026, che hanno visto la vittoria di Federico Basile come sindaco di Messina, sono stati (finalmente) ufficializzati i dati riguardanti le preferenze e quindi la composizione del nuovo Consiglio Comunale. Tanti i noti esclusi e i duelli testa a testa per un posto in Aula. Oggi, quindi, la proclamazione. Vediamo chi sono i 32 nuovi consiglieri comunali della Città dello Stretto (con possibili sorprese nei prossimi giorni).

Delle 26 liste in totale, solo 10 hanno superato la soglia di sbarramento:

Con Federico Basile : Sud chiama Nord, Basile sindaco di Messina, Messina protagonista, Federico per Messina, Amo Messina;

: Sud chiama Nord, Basile sindaco di Messina, Messina protagonista, Federico per Messina, Amo Messina; Con Marcello Scurria : Marcello Scurria Sindaco, Fratelli d’Italia, Lega, Popolari e Autonomisti;

: Marcello Scurria Sindaco, Fratelli d’Italia, Lega, Popolari e Autonomisti; Con Antonella Russo: Partito Democratico.

Non supera lo sbarramento del 5% nessuna delle liste legate ai candidati Gaetano Sciacca e Lillo Valvieri. Fuori a gran sorpresa sia Forza Italia che la lista capitanata da Ismaele La Vardera che riuniva il Movimento 5 Stelle e Controcorrente.

Consiglio Comunale di Messina: tutti i nomi degli eletti alle elezioni amministrative 2026

L’Ufficio centrale elettorale, presieduto dal magistrato Giuseppe D’Agostino del Tribunale di Messina, ha completato l’esame dei verbali delle 253 sezioni cittadine e ha proceduto oggi, sabato 20 giugno 2026, alla proclamazione ufficiale dei 32 consiglieri comunali eletti a Palazzo Zanca.

Ecco chi saranno i 32 nuovi consiglieri comunali di Messina:

Consiglieri Comunali con Federico Basile

Sud chiama nord

Serena Giannetto, Nello Pergolizzi, Nicoletta D’Angelo, Antonella Feminò, Massimiliano Minutoli, Alessandra Calafiore, Liana Cannata.

Probabili, per questa lista, alcune variazioni. Lunedì 22 giugno il sindaco Federico Basile presenterà la sua nuova Giunta comunale, con il possibile ritorno al ruolo di assessori degli ex Massimiliano Minutoli, Alessandra Calafiore e Liana Cannata. I loro posti andrebbero quindi a Rosaria Di Ciuccio, Giuseppe Busà e Mariagrazia Interdonato, ex presidente di MessinaServizi Bene Comune. Di nuovo, le sue eventuali dimissioni farebbero spazio a Valeria Asquini, ex presidente di Messina Social City. Qualora anche lei decidesse di rinunciare all’Aula per riprendere il suo incarico (o entrare in Giunta) al suo posto entrerebbe Raffaele Rinaldo.

Basile sindaco di Messina

Nicola Maddocco, Calogero Brancatelli, Valentina Capone, Francesco Benedetto.

Federico per Messina

Mirko Cantello, Cetty Pirone, Francesco Asciutto.

Messina Protagonista

Alessandro La Cava, Antonino Bonfiglio, Paolo Alibrandi.

Amo Messina

Giuseppe Chiarella, Natalino Summa, Silvia Bosurgi.

Centrodestra

Fratelli d’Italia

Libero Gioveni, Dario Carbone.

Lega

Amalia Centofanti, Cosimo Oteri.

Popolari e autonomisti

Benedetto Vaccarino, Anna Sorbello.

Marcello Scurria Sindaco

Simona Contestabile, Giuseppe Capurro.

Centrosinistra

PD

Mariella Perrone, Alessandro Russo, Antonella Russo.

Un seggio, infine, va come si suol dire al “miglior perdente”, ovvero il secondo classificato alla corsa per la poltrona di primo cittadino, Marcello Scurria.

I prossimi passi

Questa la composizione del nuovo Consiglio Comunale di Messina a seguito delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio 2026. Ora si apre la partita per l’elezione del Presidente, che verrà decisa in Aula. Ma prima, l’insediamento. Sarà l’ex presidente del Consiglio Comunale, Nello Pergolizzi, a convocare la prima seduta entro le prossime due settimane. Intanto, si attende lunedì 22 giugno per la presentazione della Giunta Basile (bis).

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