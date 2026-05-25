Chi sarà il nuovo sindaco di Messina? Dati e risultati in tempo reale delle elezioni comunali 2026

Ci siamo: sono le 15.13, le urne sono chiuse e inizia ufficialmente lo spoglio delle elezioni comunali 2026 che consegneranno a Messina un nuovo Sindaco, Consiglio Comunale e i sette Consigli delle Circoscrizioni cittadine. Nell’attesa – che ci auguriamo non sarà lunga come quella del 2022 – ecco i dati aggiornati, dall’affluenza alle percentuali provvisorie. Stay tuned.

Si chiude così una campagna elettorale all’ultimo voto che ha visto sfidarsi l’ex sindaco di Messina Federico Basile, il candidato del centrodestra Marcello Scurria, l’ex capo del Genio Civile di Messina Gaetano Sciacca, l’aspirante sindaca scelta dal centrosinistra Antonella Russo, l’outsider Lillo Valvieri. Una sfida non priva di polemiche per i tanti candidati in campo: circa 800 candidati per 26 liste, schede lenzuolo difficili da ripiegare e non pochi intoppi.

Diretta elezioni Messina 2026: aggiornamento in tempo reale

Ore 17.13: aggiornamento dati del Comune di Messina

Il Comune di Messina segna 5 sezioni scrutinate su 253. Si tratta di pochissimi voti, che danno:

Federico Basile al 54.32%;

Marcello Scurria al 31.48%;

Antonella Russo al 12.35%;

Gaetano Sciacca all’1.23%.

Lillo Valvieri allo 0.62%;

Ore 16.50: proiezioni aggiornate

Rai News 24 pubblica le proiezioni aggiornate del Consorzio Opinio Italia che danno: Federico Basile al 56,3%; Marcello Scurria al 28,2%; Antonella Russo al 13,8%.

Questo il commento del leader di Sud chiama Nord, Cateno De Luca: «Stiamo entrando pienamente nella previsione, il dato di Messina per noi è strategico».

Ore 16.38: aggiornamento proiezioni

Rai News 24 pubblica le proiezioni del Consorzio Opinio Italia che danno: Federico Basile al 53,7%; Marcello Scurria al 30,9%; Antonella Russo al 12,8%.

Ore 16.25: prime sezioni scrutinate

Qualcosa si muove: alle 16.09 le sezioni scrutinate sono due, la 252 e la 253 (su 253).

I dati, seppur ancora troppo pochi, danno:

Coalizione Federico Basile – 48.28%

Coalizione Centrodestra – 37.93%

Coalizione Centrosinistra – 13.79%

Coalizione Sciacca – 0%

Coalizione Valvieri – 0%

Ore 16.03: online i dati definitivi dell’affluenza

Online i dati definitivi dell’affluenza per le elezioni amministrative 2026. Tra il 24 e 25 maggio a Messina ha votato il 61,93% degli aventi diritto; vale a dire, 116.772 elettori su 188.540.

Adesso sono ufficialmente iniziate le operazioni di scrutinio.

Ore 15.30: gli exit poll

In attesa dei dati del Comune di Messina, Rai3 ha reso noti i risultati dei primi Exit Poll, che danno Federico Basile eletti Sindaco al primo turno, seguito da Marcello Scurria e Antonella Russo. Si tratta, chiaramente, di sondaggi realizzati all’uscita dai seggi, non di risultati effettivi.

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